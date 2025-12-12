Khởi tố đối tượng đẩy CSGT vào đầu xe tải: Hành vi giết người có động cơ đê hèn

TPO - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố bị can và tạm giữ hình sự Đặng Từ Thịnh (SN 1977, trú tại xã Phượng Dực, TP Hà Nội) để điều tra về tội danh "Giết người". Theo quan điểm của luật sư, hành vi của bị can Thịnh vi phạm pháp luật hình sự nghiêm trọng, cần phải xử lý nghiêm để răn đe, phòng ngừa cho xã hội, bảo vệ người thi hành công vụ, bảo vệ trật tự, an toàn xã hội.

Đối tượng Thịnh và hình ảnh ghi lại.

Trước đó, Đặng Từ Thịnh điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, nghi vấn sử dụng biển số giả bị tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 8, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội dừng kiểm tra.

Trong khi CSGT dắt xe của Thịnh về chốt làm việc, đối tượng bất ngờ ôm, đẩy cán bộ này vào đầu xe tải. May mắn, cán bộ CSGT đã kịp thời tránh được xe ô tô và truy đuổi, bắt giữ đối tượng.

Luật sư Đặng Văn Cường.

Nêu quan điểm về vụ việc, Ts. Ls. Đặng Văn Cường – Trưởng Văn phòng luật sư Chính Pháp, theo thông tin ban đầu, từ hành vi có dấu hiệu vi phạm giao thông đường bộ, khi bị CSGT dừng xe xử lý thì đối tượng đã xin được bỏ qua nhưng không có kết quả, bởi vậy đối tượng đã ôm CSGT cùng phương tiện đẩy vào đầu xe ô tô đang di chuyển, đây là hành vi rất nguy hiểm.

“Đối tượng hoàn toàn nhận thức được hành vi của mình có thể dẫn đến chết người nhưng vẫn cố ý thực hiện hành vi, mong muốn hoặc bỏ mặc hậu quả chết người xảy ra nên hoàn toàn có thể xử lý đối tượng này về tội "Giết người" với tình tiết là giết người thi hành công vụ và có thể áp dụng tình tiết định khung là hành vi có tính chất côn đồ hoặc vì động cơ đê hèn” – luật sư Cường phân tích.

Theo luật sư Cường, sự việc có đầy đủ hình ảnh camera ghi lại, có nhiều nhân chứng, vật chứng nên không khó để chứng minh tội phạm.

Với hành vi nêu trên, đối tượng này có thể phải đối mặt với khung hình phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

Luật sư Cường nhấn mạnh, hành vi không chấp hành hiệu lệnh của người điều khiển phương tiện giao thông đường bộ, chống người thi hành công vụ là hành vi đáng lên án, hành vi có mục đích xâm phạm đến tính mạng của người thi hành công vụ thì đó là hành vi vi phạm pháp luật hình sự nghiêm trọng, cần phải xử lý nghiêm để răn đe, phòng ngừa cho xã hội, bảo vệ người thi hành công vụ, bảo vệ trật tự, an toàn xã hội.

Do đó, ngoài việc xử lý nghiêm đối với người thực hiện hành vi chống người thi hành công vụ thì cơ quan chức năng cũng cần tăng cường các giải pháp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật để nâng cao trình độ nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của người dân, đặc biệt là các thanh thiếu niên trong việc chấp hành Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Luật sư Cường cho rằng, hành vi chống người thi hành công vụ, gây rối trật tự công cộng có tính chất nguy hiểm, manh động cần phải trấn áp kịp thời, thậm chí có thể sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ để khống chế, bắt giữ... để bảo đảm trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông và bảo vệ tính mạng, sức khỏe của người thi hành công vụ, thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật.