Tạm giữ hình sự đối tượng đẩy cán bộ CSGT vào đầu xe tải ở Hà Nội

TPO - Liên quan đến vụ cán bộ CSGT bị người vi phạm đẩy vào đầu xe ô tô, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã tạm giữ hình sự Đặng Từ Thịnh (SN 1977, trú tại xã Phượng Dực, TP Hà Nội) để điều tra về hành vi giết người.

Đối tượng Thịnh.

Như tin đã đưa, khoảng 13h35 ngày 11/12, tại Tỉnh lộ 429 thuộc địa phận thôn Bóng, xã Phượng Dực, tổ công tác của Đội CSGT đường bộ số 8, Phòng CSGT CATP Hà Nội phát hiện người đàn ông điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, nghi vấn sử dụng biển số giả.

Quá trình dừng xe để kiểm tra đối tượng xin cán bộ tổ công tác bỏ qua lỗi vi phạm nhưng bất thành.

May mắn, cán bộ CSGT đã kịp thời tránh được xe ô tô và truy đuổi, bắt giữ đối tượng, bàn giao cho Công an xã Phượng Dực xác minh, làm rõ.

Đáng chú ý, trong khi CSGT dắt xe của đối tượng về chốt làm việc, đối tượng bất ngờ ôm, đẩy cán bộ này vào đầu xe tải.

Clip ghi lại sự việc.

Căn cứ vào tài liệu thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã tạm giữ hình sự Đặng Từ Thịnh để điều tra về hành vi giết người.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định.