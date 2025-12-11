Công an An Giang thông tin vụ nam sinh lớp 10 bị đánh, nhét băng vệ sinh vào miệng

TPO - Ngày 11/12, Đại tá Nguyễn Nhật Trường - Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang thông tin báo chí liên quan vụ nam sinh lớp 10 Trường THPT Hòn Đất bị bạn đánh và nhét băng vệ sinh vào miệng, khiến dư luận bức xúc những ngày qua.

Đại tá Nguyễn Nhật Trường cho biết, sự việc xảy ra ngày 22/11 và bắt đầu lan truyền trên mạng xã hội từ 23/11. Công an xã Hòn Đất đã xác minh ban đầu, nhóm học sinh liên quan gồm các em lớp 10 và 11, trong đó có 3 em 16 tuổi và 3 em 15 tuổi. “Mâu thuẫn nảy sinh trong quá trình học tập, vui chơi. Các em rủ đánh nhau, sau đó một học sinh dùng băng vệ sinh nhét vào miệng em học sinh khác. Hành vi này bị quay clip, truyền tay nhau rồi phát tán lên mạng”, Đại tá Trường thông tin.

Đại tá Nguyễn Nhật Trường - Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang thông tin vụ việc.

Đại tá Trường đánh giá đây là vụ việc rất đáng quan tâm, cho thấy những bất ổn trong ứng xử học đường. “Học sinh là nhóm đối tượng cần được bảo vệ. Khi xảy ra vụ việc, trách nhiệm không chỉ ở các em mà còn ở gia đình, nhà trường và môi trường giáo dục”, Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang nhấn mạnh.

Công an tỉnh An Giang đã đề xuất xử phạt vi phạm hành chính đối với những học sinh đủ tuổi theo quy định, liên quan các hành vi đánh nhau, xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác. Với các em chưa đến tuổi xử phạt, cơ quan chức năng phối hợp nhà trường và gia đình để giáo dục, nhắc nhở và công khai kết quả xử lý trong nội bộ trường.

Riêng hành vi quay clip và phát tán lên mạng xã hội, Công an tiếp tục làm rõ động cơ, mức độ ảnh hưởng và trách nhiệm của từng cá nhân. “Chúng tôi mong báo chí định hướng, tuyên truyền để gia đình, nhà trường cùng chú trọng giáo dục kỹ năng ứng xử, quản lý học sinh tốt hơn, nhằm tránh những hệ lụy tâm lý và ảnh hưởng lâu dài”, Đại tá Trường nói.

Như Tiền Phong đã đưa tin, theo báo cáo ban đầu của Trường THPT Hòn Đất, chiều 22/11, hai học sinh Đ.N.Q.H. và Đ.N.Q.D. (lớp 10A9) cùng vài bạn khác chặn em V.X.H. (lớp 10A8) trên quốc lộ 80. Nhóm này mang theo dao trong cặp, ép nạn nhân chạy vào đường kênh vắng rồi dùng nón bảo hiểm và tay đánh vào đầu. Trong lúc hành hung, em Q.D. vừa quay clip vừa dùng băng vệ sinh nhét vào miệng bạn.

Ngày 24/11, Ban giám hiệu yêu cầu hai học sinh liên quan viết tường trình, cả hai thừa nhận toàn bộ hành vi. Nhà trường đã phối hợp giáo viên chủ nhiệm và phụ huynh để ổn định tâm lý cho em H., giúp em trở lại học tập bình thường. Các học sinh có liên quan vẫn đến lớp trong thời gian chờ kết luận điều tra để có hướng xử lý kỷ luật phù hợp.