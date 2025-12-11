Lạm dụng quyền hạn, cựu chủ tịch thị trấn ở Đắk Lắk bị tuyên phạt 10 năm tù

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TPO - Ký văn bản vượt thẩm quyền để tạo điều kiện cho doanh nghiệp khai thác đá trái phép, cựu Chủ tịch UBND thị trấn M’Đrắk cũ, tỉnh Đắk Lắk liên tục kêu oan tại phiên tòa. Tuy nhiên, HĐXX nhận định lời kêu oan không có căn cứ và tuyên phạt bị cáo 10 năm tù.

Ngày 11/12, TAND tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên toà sơ thẩm xét xử bị cáo Phan Đình Cúc (SN 1973, nguyên là Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND thị trấn M’Đrắk cũ) về tội danh "Lạm quyền hạn trong thi hành công vụ".

z7316482229702-1f0936edcd9d8c5397838d6781083dc5.jpg
Phiên toà xét xử các bị cáo.

Theo cáo trạng, Công ty TNHH MTV Đình Trung (gọi tắt là Công ty Đình Trung, địa chỉ tại phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk) do ông Phạm Đình Trung làm Giám đốc, ông Nguyễn Văn Lâm làm Phó giám đốc. Nhưng thực chất mọi hoạt động của công ty do ông Phạm Văn Tịch (cha đẻ của Trung) quản lý và điều hành.

Cơ quan chức năng xác định, trong quá trình kinh doanh, từ tháng 3/2024 đến ngày 20/5/2024, mặc dù Công ty Đình Trung không có giấy phép khai thác khoáng sản của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp phép, nhưng ông Tịch, Trung và Lâm vẫn thuê người tiến hành khai thác khoáng sản (đá Granit) trái phép tại tổ dân phố 6, thị trấn M’Đrắk cũ.

Sau khi khai thác, nhóm người trên đã điều động xe vận chuyển về nhà máy sản xuất gạch, đá Trung Đại Mạnh (địa chỉ tại khu công nghiệp Hoà Phú, xã Hoà Phú, tỉnh Đắk Lắk) phục vụ sản xuất, kinh doanh của Công ty Đình Trung. Cơ quan chức năng xác định, tổng khối lượng đá Granit đã khai thác trái phép là 701,158m³, trị giá hơn hơn 700 triệu đồng.

Đối với Phan Đình Cúc (nguyên là Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND thị trấn M’Đrắk cũ) vì động cơ cá nhân đã trực tiếp chỉ đạo bà Hoàng Thị Lan (nhân viên phòng Văn hoá - xã hội của thị trấn) soạn thảo và ký ban hành công văn đồng ý cho thi công gỡ đá phần lề đường, dù việc này vượt quá thẩm quyền của Chủ tịch UBND cấp xã. Từ đó, tạo điều kiện hợp thức hóa để Tịch, Trung và Lâm tổ chức khai thác trái phép 701,158 m³ đá Granit.

z7316482235841-673802e27e19e94ea0ba925fc6c3c797.jpg
Bị cáo Cúc (áo ca rô) bần thần khi nghe tuyên án.

Tại phiên toà, bị cáo Cúc liên tục kêu oan. Bị cáo này khẳng định, việc chỉ đạo nhân viên Văn hoá - xã hội, soạn thảo và ký ban hành Công văn số 41 ngày 13/3/2024; đồng ý cho thi công gỡ đá phần lề đường là hoàn toàn thuộc chức trách, thẩm quyền của chủ tịch xã. Do đó, ông cho rằng mình bị truy tố về tội “Lạm quyền hạn trong thi hành công vụ” là trái quy định của pháp luật. Tuy nhiên, HĐXX nhận định lời kêu oan của bị cáo là không có căn cứ.

Sau một ngày xét xử, HĐXX tuyên phạt bị cáo Phan Đình Cúc mức án 10 năm tù về tội “Lạm quyền hạn trong thi hành công vụ”. Phạt bị cáo Phạm Đình Trung (SN 1992) số tiền 200 triệu đồng, Nguyễn Văn Lâm (SN 1981) 300 triệu đồng, Phạm Văn Tịch (SN 1967, cùng trú tại phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk) 300 triệu đồng về hành vi “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên”.

Hà Nam
#Đắk Lắk #khai thác đá #truy tố #phiên toà #trái phép #tội phạm #cựu Chủ tịch UBND thị trấn M'Đrắk

