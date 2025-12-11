Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Nhóm thiếu niên khống chế người đàn ông đưa ra nghĩa trang đánh đập, cướp tài sản

Hồ Nam
TPO - Sau khi khống chế, nhóm thiếu niên ở Đắk Lắk đã chở người đàn ông ra nghĩa trang rồi đánh đập và cướp tài sản.

Ngày 11/12, Công an xã Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk cho biết: Đơn vị vừa bắt giữ Hồ Phạm Đăng Thông (17 tuổi), Nguyễn Vĩnh Hoàng (15 tuổi) và Trần Hữu Huy (16 tuổi, cùng trú tại xã Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi đánh người cướp tài sản.

z7315787074607-ade8778a032782d60f7fc6bd0d1814a0-587.jpg
Nhóm thiếu niên tại cơ quan Công an xã Ea Súp.

Trước đó, ngày 6/12, Công an xã Ea Súp tiếp nhận đơn của anh Nguyễn Văn H. (40 tuổi, trú xã Ea Súp) về việc bị nhóm đối tượng tấn công để cướp tài sản. Cụ thể, vào khoảng 13h ngày 3/12, anh H. bị 3 thanh niên đánh đập, khống chế cướp 1 sợi dây chuyền bạc và 60 nghìn đồng. Tiếp nhận tin báo, Công an xã Ea Súp đã nhanh chóng vào cuộc xác minh, truy xét. Khoảng 2 giờ sau, lực lượng công an xác định Thông, Hoàng và Huy là nhóm người gây án nói trên.

Tại cơ quan công an, 3 thiếu niên bước đầu khai nhận do có mâu thuẫn với anh H. tại một đám cưới trên địa bàn xã. Sau đó, nhóm người này đã khống chế, dùng xe máy chở anh H. đến một nghĩa trang gần đó rồi dùng tay chân và mũ bảo hiểm đánh đập. Nhóm đối tượng đã cướp của anh Huy 60 nghìn đồng và 1 sợi dây chuyền bạc bán được 900 nghìn đồng.

Hồ Nam
