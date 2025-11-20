Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Hoàn cảnh éo le của bé gái 13 tuổi bị bà nội và hai người đàn ông tra khảo, đánh đập

Thanh Hiếu
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - UBND phường Linh Sơn cho biết, bé P.A (nạn nhân vụ bạo hành) có hoàn rất éo le. Bố mẹ đã li hôn, P.A và D.A (là chị em sinh đôi) sống cùng bà nội và chồng thứ 2 của bà. Mẹ bé cũng đã tái hôn và đã sinh con với người chồng mới.

Liên quan đến vụ bà nội và 2 người đàn ông trong gia đình bạo hành cháu nội 13 tuổi do nghi trộm tiền, ngày 20/11 trao đổi với PV Tiền Phong, đại diện UBND phường Linh Sơn (tỉnh Thái Nguyên) cho biết, cháu bé P.A (nạn nhân vụ bạo hành) có hoàn cảnh rất éo le.

Theo UBND phường Linh Sơn, sau khi nhận được thông tin vụ việc, UBND phường phối hợp cùng công an phường xuống Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên thăm hỏi, động viên cháu P.A và gia đình.

Qua tìm hiểu, được biết hoàn cảnh của bé rất đáng thương. Bố mẹ bé ly hôn cách đây vài năm. Bé P.A và D.A (là chị em sinh đôi) sống cùng bà nội và chồng thứ 2 của bà. Mẹ bé cũng đã tái hôn và sinh con với người chồng mới.

z7241041939333-2a2dc15abecc423727492dfdb1c8d75b.jpg
z7241041946493-5eaff8e71a6bb08122288e8a0338b699.jpg
Thương tích trên cơ thể P.A do bị bà nội và 2 người khác hành hung

Hiện tại, UBND phường đã cử cán bộ thường xuyên theo dõi, thăm nom cháu bé tại bệnh viện. Bên cạnh đó, UBND phường phối hợp cùng với nhà trường, giáo viên để động viên, hỗ trợ cháu.

UBND phường Linh Sơn cũng đề nghị cơ quan công an xử lý nghiêm vụ việc.

Bên cạnh đó, UBND phường đã giao Phòng Văn hóa tham mưu, đề xuất hướng hỗ trợ cháu bé. UBND phường cũng đề xuất sau khi bình phục 2 chị em P.A sẽ về ở cùng ông bà ngoại.

Trước đó, như Tiền Phong đã thông tin, Công an phường Linh Sơn đang xác minh vụ bạo hành trẻ em xảy ra tại phường Linh Sơn.

Theo kết quả điều tra ban đầu, nạn nhân là cháu P.A (SN 2012), hiện sống cùng với bà nội là Nguyễn Thị Bích Hằng (SN 1969), ông Lương Quốc Trung (SN 1971, chồng thứ 2 của bà Hằng) và Nguyễn Ngọc Thành (SN 1965, anh trai bà Hằng) tại phường Linh Sơn.

Do nghi ngờ cháu P.A lấy trộm tiền, khoảng 22h ngày 16/11, bà Hằng cùng ông Trung, ông Thành đã hành hung cháu bé rất dã man. Ngoài túm tóc, lôi kéo, dùng tay chân tát đánh, các đối tượng trên còn dùng nhiều vật dụng khác nhau như đoạn gỗ, phần sống dao, chổi lau nhà, gậy, chảo... đánh vào nhiều vị trí trên người cháu P.A để ép cháu nhận lấy trộm tiền.

Thậm chí, ông Trung còn lấy một chiếc cuốc nhỏ đánh vào các vị trí trên người cháu P.A để ép cháu phải đưa số tiền đã lấy trộm. Lợi dụng lúc các đối tượng lơ là, P.A đã vùng thoát ra và được người dân đưa đi bệnh viện.

Qua khám sơ bộ, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên xác định cháu P.A bị bầm tím nhiều vùng trên cơ thể

Hiện cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Thanh Hiếu
#Hành hung #bà nội hành hung cháu #bạo hành trẻ em #Xử lý vụ việc #Thái Nguyên

Xem thêm

Cùng chuyên mục