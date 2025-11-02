Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Bắt tạm giam hai đối tượng trong vụ bé 9 tuổi bị mẹ ruột bạo hành

Hương Chi
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Cơ quan cảnh sát điều tra xác định, bé gái 9 tuổi đã bị mẹ ruột cùng người tình đánh đập dẫn tới nhập viện, nên đã khởi tố, bắt tạm giam hai bị can.

Tối 1/11, nguồn tin Tiền Phong cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã khởi tố, bắt tạm giam đối với các bị can Phạm Thị Bé Như (25 tuổi) và Ngô Văn Huy (19 tuổi) để điều tra về hành vi hành hạ người khác. Các quyết định trên đã được VKSND khu vực 17 phê chuẩn.

Như Tiền Phong đã đưa tin, Phạm Thị Bé Như cùng con gái 9 tuổi đến phòng trọ ở với người tình của Như là Ngô Văn Huy tại khu phố Uyên Hưng 5, phường Tân Uyên, TPHCM.

Quá trình sống chung, bé gái bị mẹ ruột cùng người tình nhiều lần đánh đập gây thương tích.

be-gai.jpg
Vết thương trên cơ thể bé gái

Ngày 21/10 Công an phường Tân Uyên nhận được tin tố giác tội phạm của người dân về việc có vụ bạo hành bé gái nên đến hiện trường giải quyết vụ việc.

Khi phát hiện vụ việc, công an đã đưa bé gái đến bệnh viện chăm sóc với tình trạng đa chấn thương.

Làm việc với cơ quan điều tra, các bị can khai lý do đánh đập bé gái vì nói không nghe lời.

Hiện tại, sức khỏe của bé gái đã ổn định và được xuất viện. Chính quyền phường Tân Uyên đã tạm thời đưa bé vào Trung tâm bảo trợ để tiện chăm sóc, vì không có người thân.

Hương Chi
#bắt tạm giam #bạo hành mẹ ruột #người tình #phường Tân Uyên #TPHCM #đánh đập

Xem thêm

Cùng chuyên mục