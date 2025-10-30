Bộ trưởng Y tế: Vụ việc tại BV Sản Nhi Nghệ An đã thành 'giọt nước tràn ly'

TPO - Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan mong muốn quy định hành vi hành hung nhân viên y tế khi đang làm nhiệm vụ được xem là “chống người thi hành công vụ” để có căn cứ xử lý nghiêm minh, răn đe mạnh mẽ hơn.

Xử lý hành chính chưa đủ răn đe

Sáng 30/10, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan trao đổi, làm rõ ý kiến đại biểu Quốc hội khi đề cập tới vấn đề “nóng” là tình trạng nhân viên y tế bị bạo hành.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan. Ảnh: Như Ý

Theo Bộ trưởng, vấn đề này trực tiếp gây ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng của nhân viên y tế, người bệnh và người thân của họ tại bệnh viện. Không những vậy, hành vi bạo hành nhân viên y tế còn gây bức xúc trong dư luận xã hội, làm tổn thương tâm lý và giảm sút tinh thần làm việc của đội ngũ cán bộ ngành y.

Theo bà, Bộ Y tế đã nỗ lực đưa ra nhiều giải pháp, trong đó có Quy chế phối hợp với Bộ Công an trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong lĩnh vực y tế. Bên cạnh đó, Bộ Y tế cũng tăng cường các giải pháp giảm quá tải, nâng cao chất lượng dịch vụ và sự hài lòng của người bệnh.

Luật Khám, chữa bệnh (sửa đổi) được Quốc hội thông qua năm 2023 đã quy định rõ các nội dung liên quan đến bảo đảm an ninh, an toàn bệnh viện. Tuy nhiên, tình trạng bạo hành ngày càng nghiêm trọng hơn. Riêng trong năm 2025, đã có 6 vụ hành hung nhân viên y tế.

“Gần đây nhất, vụ việc tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An là hồi chuông báo động, là giọt nước tràn ly”, Bộ trưởng bức xúc nói. Việc điều dưỡng Nguyễn Thị Trang bị đâm 11 nhát, nguy kịch tính mạng, cho thấy nếu không có những giải pháp mạnh mẽ, tình trạng này sẽ không dừng lại.

Nữ Bộ trưởng cho rằng, việc xử lý một số vụ việc mới dừng ở mức hành chính, chưa đủ tính răn đe. Pháp luật hiện hành có hai quy định liên quan: Điều 330, Bộ luật Hình sự về tội chống người thi hành công vụ và điều 318 về gây rối trật tự công cộng.

Tuy nhiên, theo Bộ trưởng, hầu hết các vụ việc chỉ được xử lý theo hướng “gây rối trật tự công cộng”. Do đó, bà Lan mong muốn quy định hành vi hành hung nhân viên y tế khi đang làm nhiệm vụ được xem là “chống người thi hành công vụ” để có căn cứ xử lý nghiêm minh, răn đe mạnh mẽ hơn.

Ứng phó với già hóa dân số

Liên quan tới già hóa dân số và phát triển cơ sở chăm sóc người cao tuổi, tư lệnh ngành y tế nói, sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy, Bộ Y tế được tiếp nhận nhiệm vụ về phát triển các cơ sở chăm sóc người cao tuổi.

Hiện nay, cả nước có khoảng 16,5 triệu người cao tuổi, chiếm khoảng 16% dân số. Dự kiến đến năm 2036, khi Việt Nam bước vào giai đoạn dân số già, tỷ lệ này sẽ tăng lên 20%. Do đó, nhu cầu chăm sóc toàn diện người cao tuổi trở thành vấn đề cấp bách.

Về việc này, Bộ Y tế đang trình Quốc hội dự án Luật Dân số và rà soát, tổng kết để sửa đổi Luật Người cao tuổi. Đồng thời, Bộ cũng tham mưu triển khai căn cơ các chính sách, chiến lược để ứng phó với già hóa dân số và chăm sóc người cao tuổi…

Liên quan đến vấn đề mua sắm, đấu thầu, Bộ trưởng cho biết, Luật Đấu thầu (sửa đổi) đã được Quốc hội thông qua, trong đó các vướng mắc của ngành y tế đã được tổng hợp và báo cáo đầy đủ với Chính phủ, Quốc hội.

Bộ Y tế cho rằng, các vướng mắc cơ bản đã được tháo gỡ. Tuy nhiên, thực tiễn vẫn còn khó khăn do đứt gãy nguồn cung, giá thiết bị y tế tăng cao, khiến nhiều gói thầu không đạt yêu cầu.

Bên cạnh yếu tố khách quan, Bộ trưởng cho rằng, cần nâng cao năng lực đấu thầu, xây dựng kế hoạch, bố trí nhân lực đầy đủ tại từng cơ sở y tế, từng địa phương.