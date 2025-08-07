Bộ trưởng Đào Hồng Lan: Quyết tâm biến mỗi cơ sở y tế trở thành điểm tựa an toàn, nhân văn và bền vững cho người dân

TPO - Tối 7/8, Lễ trao giải Cuộc thi “Cơ sở y tế Xanh - Sạch - Đẹp” lần thứ I do Bộ Y tế phát động diễn ra tại Hà Nội. Đây là một cuộc vận động lớn, đang góp phần quan trọng thay đổi sâu sắc tư duy và hành động của các cơ sở y tế trên toàn hệ thống. Cuộc thi hướng tới xây dựng môi trường khám chữa bệnh an toàn, sạch đẹp, nhân văn, lấy người bệnh làm trung tâm.

Cuộc thi này đã trở thành phong trào thi đua sâu rộng trên cả nước, thu hút gần 2.000 cơ sở y tế từ 34 tỉnh, thành phố tham gia. Qua quá trình triển khai, 127 cơ sở y tế đã được chọn vào vòng 2, và Hội đồng Giám khảo đã lựa chọn 20 đơn vị xuất sắc nhất để vinh danh tại lễ trao giải.

Bộ trưởng Đào Hồng Lan phát biểu tại lễ trao giải.

Cuộc thi Cơ sở y tế Xanh - Sạch - Đẹp lần thứ I Cuộc thi do Bộ Y tế chỉ đạo Cục Phòng bệnh phối hợp cùng Báo Sức khỏe & Đời sống tổ chức, với sự đồng hành của hệ thống nhà thuốc và tiêm chủng Long Châu kéo dài từ tháng 8/2024 đến hết tháng 5/2025 thể hiện quyết tâm toàn ngành trong việc nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, là hoạt động thiết thực để cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về bảo vệ sức khỏe nhân dân gắn với bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

Phát biểu tại buổi Lễ, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết: "Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đã dành cho ngành y tế chúng ta những lời dạy giản dị mà vô cùng sâu sắc: "Vệ sinh là yêu nước", "Phòng bệnh hơn chữa bệnh", và đặc biệt là lời căn dặn thiêng liêng "Lương y phải như từ mẫu". Những lời dạy ấy đã trở thành kim chỉ nam soi đường cho biết bao thế hệ thầy thuốc Việt Nam. Gần đây nhất, đồng chí Tổng Bí Thư Tô Lâm cũng đã chỉ đạo ngành Y tế cần đổi mới tư duy về lĩnh vực y tế; tập trung nghiên cứu các biện pháp phòng bệnh, tăng cường sức khỏe, kéo dài tuổi thọ…”.

BV Bạch Mai nhận giải Ba

Tư lệnh ngành Y nhấn mạnh, cuộc thi chính là thực hiện sáng tạo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, quan điểm chỉ đạo của Đảng và đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm vào thực tiễn. Cuộc thi Cơ sở y tế Xanh - Sạch - Đẹp cũng để cán bộ trong ngành có những thay đổi ngày càng tích cực hơn trong công tác quản trị các cơ sở y tế, trong tư duy phục vụ người bệnh. Bởi lẽ một cơ sở y tế “Xanh” không chỉ là cây cối, là cảnh quan, mà còn là tư duy phát triển bền vững, là thực hành tiết kiệm năng lượng, giảm thiểu rác thải nhựa, chính là thông điệp “phòng bệnh hơn chữa bệnh” cho cả cộng đồng. Một cơ sở y tế “Sạch” không chỉ là không gian vật lý sạch sẽ, mà còn là môi trường an toàn, giảm thiểu nguy cơ nhiễm khuẩn, bảo vệ sức khỏe cho nhân dân và cho chính những người thầy thuốc, nhân viên y tế.

“Và một cơ sở y tế “Đẹp” không chỉ là thẩm mỹ, mà là một không gian chữa lành, một nơi mà người bệnh cảm thấy được xoa dịu nỗi đau thể xác bằng sự bình yên trong tâm hồn. Đó chính là sự chăm sóc một cách toàn diện, thể hiện trên cam kết của ngành y tế trong việc nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, nâng cao sự hài lòng của người bệnh", Bộ trưởng Đào Hồng Lan nói.

Bà Nguyễn Bạch Điệp, Chủ tịch FPT Retail kiêm Tổng Giám đốc Hệ thống nhà thuốc và tiêm chủng Long Châu chia sẻ: “Cuộc thi “Cơ sở y tế Xanh – Sạch – Đẹp” là một sáng kiến rất thiết thực và mang lại giá trị bền vững khi góp phần nâng cao chất lượng phục vụ tại các cơ sở y tế, đồng thời lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường trong ngành. Tôi tin rằng, khi tất cả các đơn vị và cá nhân trong ngành y tế cùng đồng lòng, mỗi hành động nhỏ, nếu được thực hiện kiên định và có trách nhiệm, sẽ tạo nên những thành quả lớn, góp phần xây dựng môi trường chăm sóc sức khỏe an toàn, thân thiện và bền vững vì người bệnh”.

Bà Nguyễn Bạch Điệp nhận hoa từ ông Trần Tuấn Linh - Tổng biên tập báo Sức khoẻ và Đời sống.



Bộ trưởng Bộ Y tế mong muốn Cuộc thi Cơ sở y tế Xanh - Sạch - Đẹp trở thành phong trào sôi nổi, rộng khắp và ngày càng được hoàn thiện, gắn liền với các mục tiêu phát triển bền vững và chuyển đổi số. Cuộc thi khép lại nhưng hành trình kiến tạo môi trường y tế xanh – sạch – đẹp vẫn đang tiếp diễn, với quyết tâm biến mỗi cơ sở y tế trở thành điểm tựa an toàn, nhân văn và bền vững cho người dân trên hành trình chăm sóc sức khỏe.

Các cơ sở y tế đạt Giải Nhất "Cơ sở y tế Xanh - Sạch - Đẹp":

Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh - thuộc nhóm Cơ sở y tế tuyến Trung ương.

Bệnh viện Đa khoa Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long - thuộc nhóm Cơ sở y tế tuyến tỉnh.

Bệnh viện đa khoa Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa - thuộc nhóm Cơ sở y tế tuyến huyện (nay là khu vực).

Trạm y tế Diễn Trường, xã Hùng Châu, tỉnh Nghệ An - thuộc nhóm Cơ sở y tế tuyến xã.

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh - thuộc nhóm Cơ sở y tế tư nhân.