Nguy kịch vì biến chứng uốn ván do không tiêm phòng sau chấn thương

TPO - Nhập viện trong tình trạng nguy kịch, nam bệnh nhân 58 tuổi ở Hải Phòng đã được các bác sĩ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cứu sống sau 3 tuần điều trị tích cực, vượt qua biến chứng nặng của bệnh uốn ván toàn thể và viêm mô bào do chấn thương tay phải.

Trước đó, bệnh nhân V.V.N (58 tuổi, trú tại Hải Phòng) bị tai nạn lao động gây tổn thương nặng vùng tay phải nhưng không tiêm phòng uốn ván, yếu tố nguy cơ dẫn tới biến chứng nặng sau đó. Chỉ vài ngày sau chấn thương, tay phải bệnh nhân sưng nề, đỏ, nóng, đau dữ dội, nổi phồng, chảy mủ hôi, kích thước sưng to gần gấp đôi tay còn lại. Người bệnh sốt cao liên tục, đau nhức toàn thân, suy kiệt nhanh chóng.

Bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương trong tình trạng nguy kịch, với các biểu hiện điển hình của uốn ván thể toàn thể nặng: co cứng toàn thân, hàm cứng, co giật, sốt cao liên tục, kèm theo suy đa cơ quan. Đặc biệt, bệnh nhân xuất hiện cơn chẹn ngực (co thắt cơ hô hấp), tím tái và ngừng thở. Các bác sĩ lập tức mở khí quản, đặt ống thở máy xâm nhập để cấp cứu.

Bệnh nhân nguy kịch vì vết thương bị uốn ván

Tại khoa Cấp cứu, các chuyên gia liên khoa khẩn trương hội chẩn và xác định bệnh nhân bị uốn ván toàn thể nặng kết hợp sốc nhiễm khuẩn do viêm mô bào tay phải, gây tổn thương sâu và suy đa cơ quan. Tiên lượng rất xấu, nguy cơ tử vong cao.

Ngay trong ngày nhập viện, bệnh nhân được phẫu thuật cấp cứu: mở rộng, làm sạch ổ viêm, bơm rửa mô hoại tử, hút mủ, kết hợp xương và đặt dẫn lưu. Song song, ekip điều trị triển khai hồi sức tích cực toàn diện, gồm: thở máy, kháng sinh mạnh, kiểm soát nhiễm khuẩn, an thần, giãn cơ để kiểm soát cơn tăng trương lực cơ – đặc trưng trong uốn ván.

Vượt qua cửa tử sau 3 tuần điều trị tích cực

Theo bác sĩ, ThS. Nguyễn Kim Anh, sau 3 tuần can thiệp tích cực, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, hết sốt, không còn co giật, co cứng cơ, tay chân dần cử động trở lại, ăn uống được, nói chuyện tốt. Đặc biệt, bệnh nhân đã tự thở, được rút ống mở khí quản thành công và xuất viện trong trạng thái tỉnh táo, ổn định. Dù vẫn cần theo dõi và phục hồi chức năng, đây được đánh giá là một ca sống sót “kì diệu” nhờ chẩn đoán và xử trí kịp thời.

Bác sĩ Kim Anh cảnh báo: “Không chỉ các chấn thương nặng mới có nguy cơ gây uốn ván. Những vết xước da nhỏ, vết thương do dẫm đinh, vật sắc nhọn han gỉ, bị cắn hoặc tiếp xúc với đất bẩn... đều có thể là cửa ngõ cho vi khuẩn uốn ván xâm nhập”.

Uốn ván là bệnh nhiễm trùng cấp tính nguy hiểm, có tỉ lệ tử vong cao nếu không điều trị sớm. Vì vậy, người dân không nên chủ quan. “Sau khi bị vết thương nghi ngờ có nguy cơ uốn ván, đặc biệt là vết thương sâu, vết bẩn, vết dính đất hãy đến cơ sở y tế càng sớm càng tốt để được xử trí và tiêm phòng. Tốt nhất là trong vòng 24 giờ đầu”, bác sĩ Kim Anh nhấn mạnh.