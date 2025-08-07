Bé trai 15 tháng tuổi nguy kịch vì uống nhầm tinh dầu đuổi muỗi

TPO - Một tai nạn đáng tiếc vừa xảy ra tại Hà Nội khi một bé trai 15 tháng tuổi phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch sau khi uống nhầm tinh dầu đuổi muỗi – sản phẩm vốn rất quen thuộc với nhiều gia đình có trẻ nhỏ.

Sự việc gióng lên hồi chuông cảnh báo về sự chủ quan trong việc bảo quản các sản phẩm hóa chất trong nhà khi có trẻ em.

Theo thông tin từ Bệnh viện Nhi Trung ương, bé trai được chuyển đến từ tuyến dưới trong tình trạng suy hô hấp nghiêm trọng. Bác sĩ Phí Văn Công, khoa Hồi sức tích cực cho biết, bệnh nhi đã phải đặt ống nội khí quản để thở máy, đồng thời được điều trị tích cực ngay khi nhập viện.

Nguyên nhân được xác định là do trẻ đã uống nhầm dung dịch tinh dầu đuổi muỗi. Loại tinh dầu này tuy có nguồn gốc từ thảo dược nhưng chứa dung môi có các hóa chất nguy hiểm, có thể gây tổn thương nghiêm trọng cho đường hô hấp khi hít hoặc nuốt phải.

Bé 15 tháng tuổi bị suy hô hấp nặng do uống nhầm tinh dầu đuổi muỗi.

Tình trạng của bé diễn tiến rất nhanh và phức tạp. Phim chụp phổi cho thấy tổn thương lan tỏa cả hai bên, có thể dẫn đến suy hô hấp cấp tính và nguy cơ xơ phổi kéo dài. Bé cũng đã trải qua nhiều cơn co giật trước khi nhập viện và hiện vẫn đang sốt cao, phải hỗ trợ thở máy, theo dõi sát sao chức năng tuần hoàn và thần kinh. Các bác sĩ đánh giá 48–72 giờ tới sẽ là giai đoạn rất quan trọng, tổn thương phổi có thể tiếp tục diễn biến xấu.

Các bác sĩ tại Bệnh viện Nhi cảnh báo: tinh dầu đuổi muỗi, dù được quảng cáo là tự nhiên hay chiết xuất từ thảo dược, vẫn có thể chứa các dung môi hoặc chất bay hơi độc hại. Trẻ nhỏ đặc biệt nhạy cảm với các chất này, dễ dẫn đến viêm phổi cấp, co giật, thậm chí là suy hô hấp và nguy cơ tổn thương phổi không hồi phục. Đáng lo ngại là nhiều gia đình vẫn chưa nhận thức rõ rủi ro tiềm ẩn khi để các sản phẩm này trong tầm với của trẻ nhỏ.

Từ vụ việc, các chuyên gia khuyến cáo phụ huynh: tuyệt đối không để tinh dầu, thuốc xịt đuổi muỗi hay bất kỳ sản phẩm hóa chất nào trong tầm tay trẻ; luôn đọc kĩ thông tin và cảnh báo trên nhãn sản phẩm, đặc biệt với những loại có dung môi hoặc dễ bay hơi; khi nghi ngờ trẻ uống hoặc hít phải hóa chất, cần đưa trẻ tới cơ sở y tế gần nhất ngay lập tức, đồng thời mang theo sản phẩm nghi ngờ để bác sĩ có căn cứ xử lí nhanh và chính xác.

Sự an toàn của trẻ nhỏ luôn cần sự cẩn trọng tối đa từ người lớn và đôi khi, chỉ một phút lơ là cũng có thể dẫn đến hậu quả khó lường.