Đại biểu Quốc hội trăn trở khi 'lòng tốt của giáo viên bị nghi ngờ'

TPO - Chia sẻ tại Quốc hội, đại biểu Trần Hữu Hậu kể câu chuyện một cô chủ nhiệm mới ra trường xin phép phụ huynh cho 3 bạn học yếu ở lại sau giờ học để kèm thêm, cho theo kịp bạn bè, không thu phí. Tuy nhiên, lòng tốt của cô lại bị nghi ngờ theo chiều hướng tiêu cực, khiến cô phải xin phép phụ huynh không kèm các cháu nữa, chấm dứt một việc làm tốt, có lợi cho học sinh.

"Không có giáo viên nào làm như cô"

Ngày 29/10, phát biểu tại phiên thảo luận về kinh tế xã hội, đại biểu Trần Hữu Hậu (Tây Ninh) nhấn mạnh: Chúng ta đang sống và làm việc trong một thời điểm đặc biệt, thời điểm mà cả hệ thống chính trị đang làm một cuộc “đại cách mạng với chính mình”.

Chỉ trong thời gian ngắn, chúng ta đã sắp xếp lại toàn bộ hệ thống chính trị và đơn vị hành chính, thể hiện quyết tâm lớn, tư duy táo bạo và sự vào cuộc mạnh mẽ, đồng bộ của cả hệ thống chính trị.

Đại biểu Trần Hữu Hậu. Ảnh: Như Ý

Bốn trụ cột chiến lược với những tư duy đột phá của Đảng đã và đang được Quốc hội, Chính phủ thể chế hóa, chắc chắn sẽ thúc đẩy cả hệ thống chính trị thay đổi cơ chế vận hành, khơi dậy, quy tụ và phát huy những tiềm lực mạnh mẽ cho sự phát triển của đất nước.

Tuy nhiên, theo ông, vẫn còn nhiều những trở ngại vô hình và hữu hình đang cản trở, trong đó có những chuyện nhỏ xảy ra hằng ngày nhưng vẫn ẩn chứa những vấn đề lớn trong tư duy, trong phương thức hành động, đang là lực cản không nhỏ cho sự phát triển.

Đại biểu kể câu chuyện nhỏ, và cho rằng, những chuyện tương tự như thế đang xảy ra hằng ngày. Ông kể, tại một trường tiểu học của một thành phố lớn, một cô chủ nhiệm mới ra trường xin phép phụ huynh cho 3 bạn học yếu ở lại sau giờ học để kèm thêm, cho theo kịp bạn bè và tập thể lớp thêm mạnh, không thu phí, các phụ huynh mừng lắm.

Hơn một tuần sau, cô thưa với các phụ huynh rằng, cô hiệu trưởng đi qua thấy kèm cho các cháu đã hỏi rất nghiêm khắc: tại sao giữ học sinh lại sau giờ học, dạy thế này có thu phí không? Mặc dù đã giải thích nhưng cô giáo cảm nhận được sự nghi ngờ vẫn còn trong ánh mắt của cô hiệu trưởng.

Tìm hiểu cô mới hiểu trong trường không có giáo viên nào làm như cô, không ít giáo viên và phụ huynh không thực tin việc làm của cô là vô tư. Cô đã phải xin phép phụ huynh không kèm các cháu nữa, vì sai quy định và cô rất sợ những ánh mắt nghi ngờ, những bàn tán phía sau mà cô không thể giải thích và phân trần.

“Việc kiểm tra, nhắc nhở nghiêm khắc và đúng quy định của cô hiệu trưởng cùng với thói quen nhìn nhận, đánh giá theo hướng tiêu cực của những người xung quanh đã chấm dứt một việc làm tốt, có lợi cho học sinh, cho nhà trường, dập tắt đi một phần ngọn lửa nhiệt tình, vô tư, trong sáng muốn cống hiến của cô giáo trẻ”, ông Hậu nói.

Rất tâm đắc với phương châm hành động "3 công khai"

Sự việc này khiến ông nhớ lại hơn 10 năm trước, khi nhận nhiệm vụ làm Chủ tịch thị xã Tây Ninh, khi đến thăm một phòng quan trọng và nhạy cảm, thấy trên bàn một bạn trẻ có nhiều hồ sơ đã xử lý xong nhưng chưa trình ký hoặc lãnh đạo đã ký nhưng chưa chuyển cho khâu sau để trả cho dân và doanh nghiệp.

“Tôi hỏi tại sao lại thế? Bạn ấy trả lời chưa đến ngày chuyển. Bạn ấy nói thêm, khi cháu mới về hồ sơ xong là cháu gom chuyển ngay, trả ngay nhưng cháu nhận ra rằng nhiều đồng nghiệp nhìn cháu như ở trên trời rơi xuống với ánh mắt đầy ngờ vực. Khi tìm hiểu thì cháu mới biết họ cho rằng phải “có gì đó phía sau” nên cháu mới làm nhanh và nhiệt tình như thế.

Chúng tôi khi ấy đã nhận thức được khi người tốt không dám làm việc tốt, khi trong bộ máy mà không phân biệt được người làm tốt với người làm không tốt thì bộ máy ấy đã mắc lỗi nặng nề và chắc chắn đem lại sự trì trệ, tiêu cực”, ông Hậu cho hay.

Từ đó, mặc dù nhiều khó khăn nhưng địa phương cũng đã nỗ lực ứng dụng công nghệ thông tin để công khai hóa quá trình giải quyết công việc của cán bộ, công chức để người dân, doanh nghiệp, đồng nghiệp, lãnh đạo thấy rõ mỗi cán bộ giải quyết công việc thế nào, từ đó có đầy đủ thông tin để đánh giá cán bộ.

Từ phân tích đó, ông bày tỏ rất tâm đắc với phương châm hành động "3 công khai" mà Tổng Bí thư Tô Lâm đã chỉ đạo: phải "công khai tiến độ", "công khai trách nhiệm" và "công khai kết quả" để nhân dân, xã hội cùng giám sát, đồng hành.

"Tôi tin rằng, thực hiện tốt "3 công khai" này cùng với việc thực hiện Cổng dịch vụ công quốc gia, các phần mềm giao việc và đánh giá cán bộ đang triển khai và hoàn thiện, chúng ta sẽ có công cụ tốt để trong các cơ quan hành chính nhà nước người tốt nỗ lực làm tốt hơn công việc của mình, người chưa tốt, người còn yếu thì nỗ lực phấn đấu để ngày một khá hơn.

Tuy nhiên, các hiện tượng tương tự như với cô giáo nói trên thì các ứng dụng công nghệ thông tin có thể khó giải quyết được”, ông Hậu nói.