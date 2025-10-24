Lâm Đồng điều động, bổ nhiệm nhiều vị trí cán bộ lãnh đạo

Theo đó, tiếp nhận và bổ nhiệm ông Phan Nguyễn Hoàng Tân - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng uỷ phường Phú Thuỷ giữ chức vụ Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng.
Điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Nhân Bản - Chánh Văn phòng UBND tỉnh làm Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 tỉnh Lâm Đồng.
Điều động ông Tôn Thiện San - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường giữ chức vụ Giám đốc Sở Tài chính.
Điều động ông Đỗ Tấn Sương - Giám đốc Sở Ngoại vụ giữ chức vụ Chánh Văn phòng UBND tỉnh.
Tiếp nhận và bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Chương - Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây số 1 tỉnh Lâm Đồng giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Xây dựng.
Ông Trần Thanh Hòa - Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ được giao quyền Giám đốc Sở Ngoại vụ.