Lâm Đồng điều động, bổ nhiệm nhiều vị trí cán bộ lãnh đạo

TPO - Ngày 24/10, UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức lễ công bố các quyết định về công tác cán bộ.

Theo đó, tiếp nhận và bổ nhiệm ông Phan Nguyễn Hoàng Tân - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng uỷ phường Phú Thuỷ giữ chức vụ Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng.

Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười trao quyết định bổ nhiệm cho ông Phan Nguyễn Hoàng Tân - tân Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng (bên phải).

Điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Nhân Bản - Chánh Văn phòng UBND tỉnh làm Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 tỉnh Lâm Đồng.

Điều động ông Tôn Thiện San - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường giữ chức vụ Giám đốc Sở Tài chính.

Điều động ông Đỗ Tấn Sương - Giám đốc Sở Ngoại vụ giữ chức vụ Chánh Văn phòng UBND tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười trao các quyết định về công tác cán bộ.

Tiếp nhận và bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Chương - Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây số 1 tỉnh Lâm Đồng giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Xây dựng.

Ông Trần Thanh Hòa - Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ được giao quyền Giám đốc Sở Ngoại vụ.