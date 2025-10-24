Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Lâm Đồng điều động, bổ nhiệm nhiều vị trí cán bộ lãnh đạo

Thái Lâm
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ngày 24/10, UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức lễ công bố các quyết định về công tác cán bộ.

Theo đó, tiếp nhận và bổ nhiệm ông Phan Nguyễn Hoàng Tân - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng uỷ phường Phú Thuỷ giữ chức vụ Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng.

img-0328.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười trao quyết định bổ nhiệm cho ông Phan Nguyễn Hoàng Tân - tân Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng (bên phải).

Điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Nhân Bản - Chánh Văn phòng UBND tỉnh làm Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 tỉnh Lâm Đồng.

Điều động ông Tôn Thiện San - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường giữ chức vụ Giám đốc Sở Tài chính.

Điều động ông Đỗ Tấn Sương - Giám đốc Sở Ngoại vụ giữ chức vụ Chánh Văn phòng UBND tỉnh.

img-0332.jpg
img-0331.jpg
img-0329.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười trao các quyết định về công tác cán bộ.

Tiếp nhận và bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Chương - Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây số 1 tỉnh Lâm Đồng giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Xây dựng.

Ông Trần Thanh Hòa - Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ được giao quyền Giám đốc Sở Ngoại vụ.

Thái Lâm
#Điều động #bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo #Bổ nhiệm Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường #Công tác cán bộ tỉnh Lâm Đồng #Thay đổi nhân sự UBND tỉnh #nhân sự mới #nhân sự mới Lâm Đồng

Xem thêm

Cùng chuyên mục