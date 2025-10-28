Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Quốc hội thảo luận về xử lý ô nhiễm môi trường

Luân Dũng
TPO - Hôm nay (28/10), Quốc hội sẽ dành cả ngày cho ý kiến về việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường kể từ khi Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 có hiệu lực thi hành.

Sau khi đoàn giám sát của Quốc hội trình bày báo cáo, các đại biểu sẽ xem video clip về việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường kể từ khi Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 có hiệu lực thi hành.

Ngay sau đó, Quốc hội sẽ tiến hành thảo luận ở hội trường và thành viên Chính phủ có liên quan sẽ giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Quốc hội sẽ dành cả ngày cho ý kiến về kết quả giám sát lĩnh vực môi trường. Ảnh: Như Ý

Nghị quyết về chương trình giám sát chuyên đề về môi trường được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 7.

Mục đích chuyên đề giám sát nhằm đánh giá việc ban hành và tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường, chỉ rõ những hạn chế, bất cập, nguyên nhân và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân; từ đó kiến nghị, đề xuất giải pháp hoàn thiện chính sách, pháp luật về lĩnh vực này.

Nội dung giám sát về môi trường đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến trước khi được trình ra Quốc hội.

Thông tin tại phiên họp, đoàn giám sát cho biết, giai đoạn 2022 - 2024, bộ chuyên ngành đã thanh tra 812 cơ sở, xử phạt 348 cơ sở với tổng số tiền 96,7 tỷ đồng. Các địa phương đã xử phạt 14.863 vụ với tổng số tiền 643 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Kiểm toán Nhà nước đã thực hiện 12 cuộc kiểm toán, chỉ ra nhiều hạn chế, bất cập trong quản lý môi trường tại khu, cụm công nghiệp, nhà máy nhiệt điện.

Bên cạnh đó, lực lượng Cảnh sát môi trường đã phát hiện, khởi tố mới 2.336 vụ/2.935 bị can trong giai đoạn 2022-2024, tội phạm về môi trường diễn biến phức tạp với thủ đoạn ngày càng tinh vi.

Bên cạnh kết quả đạt được, báo cáo giám sát cũng chỉ rõ hạn chế, bất cập. Trong đó, tình trạng ô nhiễm môi trường một số nơi vẫn diễn biến phức tạp, đặc biệt là ô nhiễm không khí, bụi mịn tại Hà Nội, TPHCM; chất lượng môi trường một số đoạn sông tập trung khu vực đông dân cư còn phức tạp.

Ngoài ra, việc đầu tư đồng bộ hạ tầng thu gom, xử lý nước thải đô thị chưa được quan tâm đúng mức. Hạ tầng kỹ thuật xử lý chất thải rắn sinh hoạt còn lạc hậu, hình thức chôn lấp trực tiếp vẫn chiếm tỷ lệ cao (62%)…

Vào cuối kỳ họp này, Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua Nghị quyết về kết quả giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường kể từ khi Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 có hiệu lực thi hành”.

Luân Dũng
