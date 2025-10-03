Ông Ngọ Duy Hiểu: Giám sát rồi cất đi thì 'xong xuôi tất cả lại về'

TPO - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu cho rằng, từ những vấn đề của nhân dân, giám sát của Mặt trận Tổ quốc phải đưa ra được các kiến nghị cụ thể với các cơ quan. "Chứ nếu giám sát xong rồi cất rất cẩn thận thì tôi nghĩ cuối cùng là xong xuôi tất cả lại về", ông Hiểu nêu quan điểm.

Sáng 3/10, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tổ chức hội nghị hiệp thương với các tổ chức chính trị - xã hội thống nhất kế hoạch giám sát, phản biện xã hội năm 2026 của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Như Ý.



Theo kế hoạch dự kiến, một trong ba vấn đề được Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam sẽ tiến hành giám sát trong năm 2026 là giám sát một số vụ việc khiếu nại, tố cáo khi có yêu cầu.

Theo kế hoạch, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam sẽ giám sát một số vụ việc cụ thể phức tạp, kéo dài, dư luận xã hội đặc biệt quan tâm, liên quan trực tiếp tới quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của tổ chức, cá nhân.

Các cơ quan phối hợp bao gồm: Thanh tra Chính phủ, Bộ Tư pháp, Trung ương Hội Luật gia Việt Nam, Liên đoàn Luật sư Việt Nam; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp; các tổ chức thành viên của Mặt trận. Đồng thời, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam sẽ mời đại diện Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các cơ quan liên quan tham gia.

Ngoài nội dung trên, trong năm 2026, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam dự kiến sẽ giám sát việc chuyển đổi số, ứng dụng khoa học, công nghệ đổi mới toàn diện trong giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công tại các địa phương khi thực hiện việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã và việc thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.



Nội dung giám sát thứ 3 là giám sát việc thực hiện dân chủ ở cơ sở (gắn với giám sát trách nhiệm của người đứng đầu).

Ngoài nội dung giám sát của Ban Thường trực Mặt trận, 5 tổ chức chính trị - xã hội cũng dự kiến các chuyên đề giám sát riêng.

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bùi Quang Huy phát biểu ý kiến tại hội nghị. Ảnh: Như Ý.



Phát biểu tại phiên họp, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bùi Quang Huy đề nghị kế hoạch giám sát của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nên để Trung ương làm, còn cấp tỉnh thì nên phân cấp, phân quyền để các địa phương chủ động thực hiện.

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Quang Huy cũng đề nghị các tổ chức chính trị - xã hội khi đề nghị nội dung giám sát cần xác định rất rõ thời gian và địa bàn để cơ sở chủ động, biết là thời gian nào có đoàn giám sát về.

Đồng quan điểm, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu nêu, các tổ chức thành viên đề xuất luôn với Ban Thường trực Mặt trận dự kiến địa bàn giám sát để Mặt trận có cái nhìn tổng thể, tránh tình trạng cùng một tỉnh nhưng lại có đến ba đoàn giám sát của Mặt trận về.

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu phát biểu ý kiến tại hội nghị. Ảnh: Như Ý.



Ông Hiểu cũng đề nghị, lựa chọn vấn đề giám sát phải là những vấn đề thật nóng mà nhân dân quan tâm. "Ta đứng ở phía nhân dân, tức là ta đi giám sát do nhân dân thúc giục, nhân dân yêu cầu, nhân dân đòi hỏi ta. Còn các cơ quan khác là do yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng. Vấn đề chúng ta lựa chọn phải là nóng, quan trọng, nhân dân quan tâm, bức xúc", ông Hiểu nêu quan điểm.

Theo ông Hiểu, các cuộc kiểm tra của Đảng, thanh tra của chính quyền khi công bố tạo sự quan tâm rất rõ. Do vậy, giám sát của Mặt trận cũng phải thông qua truyền thông để nhân dân thấy rằng giám sát của Mặt trận không phải xử lý ông A, ông B mà phát hiện những vấn đề đúng như dân nói, nhân dân bức xúc.

Từ những vấn đề của nhân dân, giám sát của Mặt trận phải đưa ra được các kiến nghị cụ thể với các cơ quan. "Chứ nếu giám sát xong về rồi cất rất cẩn thận thì tôi nghĩ rằng cuối cùng là 'xong xuôi tất cả lại về' thôi", ông Hiểu nêu quan điểm, đồng thời đề nghị, sau khi có kết quả giám sát, Mặt trận có thể họp báo công bố giống như Quốc hội truyền hình trực tiếp các phiên giám sát.

"Chúng ta không ngại va chạm là ở địa phương A, địa phương B còn tình trạng A, tình trạng B. Nhưng ngược lại việc này cũng đòi hỏi chúng ta giám sát phải thực chất, sâu sắc", ông Hiểu nói thêm.

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hoàng Công Thủy phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Như Ý.



Kết luận hội nghị, Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hoàng Công Thủy đồng tình giám sát phải chọn những vấn đề lớn, nóng, nhạy cảm, ảnh hưởng sâu rộng trong xã hội mới xứng đáng vai trò của Mặt trận các tổ chức chính trị - xã hội. Từ đó, ông Thủy đề nghị cân nhắc thêm 2 chuyên đề giám sát của Mặt trận về chuyển đổi số và thực hiện dân chủ ở cơ sở.

"Hiện, chúng ta đang thực hiện sắp xếp, tinh gọn bộ máy theo Nghị quyết 18, hay là chúng ta chuyển sang nội dung này và tất cả lực lượng của Mặt trận, gồm cả 5 tổ chức chính trị xã hội tham gia một đoàn cho đàng hoàng xem có được không", ông Thủy gợi mở, nhấn mạnh giám sát không cần quá nhiều, thà ít mà hiệu quả, phạm vi rộng còn hơn nhiều mà không giải quyết được vấn đề gì.

"Như anh Hiểu nói, giám sát xong rồi cho vào tủ kính thì không giải quyết được vấn đề gì", ông Thủy nhấn mạnh.