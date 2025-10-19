Thủ tướng yêu cầu giám sát nghiêm, ngăn chặn trục lợi cát tại ĐBSCL

TPO - Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các địa phương, Ban quản lý dự án và nhà thầu giám sát chặt chẽ khai thác cát, đá phục vụ cao tốc khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, không để găm hàng, đội giá hay trục lợi. Thanh tra và công an được giao xử lý nghiêm vi phạm, bảo đảm minh bạch và tận dụng nguyên vật liệu trong nước, tránh nhập vật liệu giá cao từ nước ngoài.

Chiều 19/10, tại Cần Thơ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị về triển khai các dự án đường cao tốc tại Đồng bằng sông Cửu Long.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Bộ Xây dựng báo cáo Thủ tướng về tiến độ 11 dự án cao tốc tại Đồng bằng sông Cửu Long, tổng chiều dài hơn 434km. Trong đó, Bộ là cơ quan chủ quản 5 dự án với chiều dài hơn 211km, gồm 4 dự án dự kiến hoàn thành năm 2025 (Cần Thơ - Hậu Giang, Hậu Giang - Cà Mau, Cao Lãnh - Lộ Tẻ, Lộ Tẻ - Rạch Sỏi) và dự án Mỹ An - Cao Lãnh khởi công tháng 7/2025, dự kiến hoàn thành năm 2028. Các địa phương quản lý 6 dự án còn lại, trong đó 1 dự án hoàn thành năm 2025, 5 dự án khác dự kiến khai thác toàn bộ vào năm 2027.

Về giải phóng mặt bằng, hầu hết các dự án cơ bản hoàn tất, chỉ còn một số vướng mắc liên quan đến đường điện cao thế và hạng mục giám sát giao thông.

Nguồn vật liệu đang được đảm bảo nhưng còn hạn chế. Cát đắp nền đã cấp phép khai thác hơn 63 triệu m³ (tổng nhu cầu hơn 54 triệu m³), tuy nhiên công suất khai thác chưa đáp ứng tiến độ.

Về thi công, các chủ đầu tư triển khai “3 ca - 4 kíp” huy động tối đa máy móc, nhân lực. Một số dự án đã đạt sản lượng cao, như Lộ Tẻ - Rạch Sỏi (99%), Cao Lãnh - Lộ Tẻ (92%), đang hoàn thiện hệ thống an toàn giao thông và các hạng mục phụ trợ. Tuy nhiên, các dự án Cần Thơ - Cà Mau, Cao Lãnh - An Hữu và Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng vẫn chậm tiến độ do thời tiết và thiếu vật liệu.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Nhật Huy.

600.000 tỷ đồng cho giao thông đồng ĐBSCL

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm đặc biệt đến vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Thủ tướng nhắc lại từ tháng 5/2021, khi đại dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, Thủ tướng đã cùng các Bí thư và Chủ tịch các địa phương triệu tập cuộc họp vào lúc 18h để thể hiện quyết tâm chính trị trong phát triển hệ thống đường cao tốc và quy hoạch vùng.

Đến nay, quy hoạch đường cao tốc vùng Đồng bằng sông Cửu Long đã đạt khoảng 1.200 km. Bổ sung thêm các dự án cao tốc như Cà Mau - Đất Mũi, Đất Mũi - Hòn Khoai, tổng chiều dài lên khoảng 1.300 km. Cùng với đó, các dự án cảng Trần Đề, cảng Hòn Khoai, sân bay Phú Quốc và sân bay Cà Mau đang được triển khai. Hệ thống đường thủy cũng đã được quy hoạch và bố trí thực hiện. Tổng mức đầu tư sơ bộ cho toàn bộ hệ thống giao thông vùng Đồng bằng sông Cửu Long khoảng 600.000 tỷ đồng. Thủ tướng khẳng định, đây là minh chứng rõ ràng cho sự quan tâm, cam kết và hiệu quả thực hiện của Đảng và Nhà nước.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng, Bộ Quốc phòng và các địa phương đôn đốc chủ đầu tư, nhà thầu huy động nhân lực, thiết bị, xử lý nghiêm nhà thầu chậm tiến độ. Tuyến chính Cần Thơ - Cà Mau phải hoàn thành trước 19/12/2025, các dự án Cao Lãnh - Lộ Tẻ, Lộ Tẻ - Rạch Sỏi trong tháng 10/2025. Đồng thời, bảo đảm chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật, môi trường, không thiếu vật liệu, không tiêu cực, tham nhũng, găm hàng hay đội giá.

Về vật liệu xây dựng, Thủ tướng khẳng định cơ chế, chính sách đã đầy đủ, Quốc hội và Chính phủ đã ban hành nghị quyết. Các địa phương phải cấp mỏ cho Ban quản lý dự án, chủ đầu tư, nhà thầu trực tiếp, đồng thời điều chỉnh trục ngang, trục dọc theo nhu cầu. Bộ Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn cấp mỏ, đáp ứng yêu cầu nhà thầu và Ban quản lý dự án, chống tiêu cực, găm hàng, đội giá, thao túng thị trường.

Thủ tướng giao Thanh tra tỉnh, Thanh tra Bộ và công an giám sát các địa bàn trọng điểm, xử lý nghiêm hành vi lợi dụng chính sách trục lợi. Song song, cần kiểm tra, giám sát chặt chẽ và xử lý nghiêm chủ mỏ, chủ quản đầu tư nếu đội giá, thao túng thị trường hay câu kết với nhà thầu, bảo đảm minh bạch, công bằng. Thủ tướng nhấn mạnh, thúc tiến độ phải đi đôi với nâng cao chất lượng, an toàn, kỹ thuật, mỹ thuật và bảo vệ môi trường.