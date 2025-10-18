Thủ tướng Phạm Minh Chính: 'Cán bộ chậm trễ, vô cảm phải thay thế'

TPO - Thủ tướng yêu cầu coi kết quả giải ngân là một trong những căn cứ quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ hằng năm của tổ chức, cá nhân, thiếu trách nhiệm, sai phạm phải xử nghiêm - chậm trễ, vô cảm phải thay thế.

Thủ tướng nhấn mạnh tinh thần này khi kết luận Hội nghị toàn quốc thúc đẩy đầu tư công năm 2025, sáng 18/10.

Phê bình nghiêm khắc những nơi giải ngân thấp

Các báo cáo, ý kiến tại hội nghị thống nhất đánh giá, về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, Chính phủ, đã rất quyết liệt, khẩn trương chỉ đạo sát sao công tác giải ngân vốn đầu tư công ngay từ đầu năm.

Đến hết ngày 16/10, đã giải ngân 455 nghìn tỷ đồng, đạt 50,7% kế hoạch giao, tăng 14,5 nghìn tỷ đồng so với số giải ngân đến hết ngày 30/9. Trong đó, có 9 bộ, cơ quan và 16 địa phương có tỷ lệ giải ngân trên bình quân chung cả nước, 6 địa phương đạt tăng trưởng 2 con số đều có tỷ lệ giải ngân cao, trên trung bình cả nước.

Nhiều dự án, công trình quan trọng quốc gia đang được triển khai với tinh thần vượt nắng, thắng mưa, không thua bão gió, thi công 3 ca 4 kíp, "làm ngày làm đêm, làm thêm ngày nghỉ". Theo đó, dự kiến hết năm 2025 sẽ hoàn thành 3.254 km đường bộ cao tốc và 1.711 km đường ven biển (vượt chỉ tiêu đề ra).

Thủ tướng Phạm Minh Chính kết luận. Ảnh: VGP

Phát biểu kết luận, Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận, đánh giá cao những kết quả các bộ, ngành, địa phương đã nỗ lực đạt được. Bên cạnh đó, Thủ tướng chỉ rõ còn 20 bộ, cơ quan và 26 địa phương chưa phân bổ hết kế hoạch vốn được giao, với số vốn 26,2 nghìn tỷ đồng.

Đến hết ngày 16/10, còn 29 bộ, cơ quan và 18 địa phương có tỷ lệ giải ngân dưới mức trung bình cả nước. Thủ tướng Chính phủ phê bình nghiêm khắc và yêu cầu các bộ, cơ quan và địa phương này làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan, nghiêm túc rút kinh nghiệm và đề ra giải pháp mạnh mẽ để thúc đẩy giải ngân đến cuối năm.

Một số địa phương còn chưa chủ động, chưa quyết liệt, lúng túng trong chỉ đạo, điều hành, tinh thần trách nhiệm chưa cao, thậm chí còn tâm lý né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, chờ đợi trong quá trình sắp xếp, tổ chức bộ máy. Việc thực hiện các kết luận, chỉ đạo có lúc, có nơi còn chậm và chưa nghiêm.

Nhấn mạnh một số bài học kinh nghiệm, Thủ tướng cho rằng, phải xem nhiệm vụ giải ngân đầu tư công là nhiệm vụ chính trị quan trọng của cấp ủy, chính quyền, phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm điểm, phê bình, kỷ luật, khen thưởng nghiêm minh; phân cấp, phân quyền, cá thể hóa trách nhiệm.

"Phải xác định giải ngân vốn đầu tư công vừa là chức trách nhiệm vụ theo thẩm quyền được giao, vừa là lương tâm, đạo đức công vụ của người cán bộ", Thủ tướng nhấn mạnh.

Xử lý kịp thời các cán bộ yếu kém, tiêu cực

Về nhiệm vụ, giải pháp sắp tới, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ trưởng, trưởng ngành, chủ tịch UBND cấp tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy vai trò của người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện.

Các đại biểu tại hội nghị. Ảnh: VGP

Đảng đã chỉ đạo, Chính phủ thống nhất, Quốc hội đồng tình, nhân dân ủng hộ, Tổ quốc mong đợi, dự án đã được duyệt, vốn đã được giao thì chỉ bàn làm, không bàn lùi, càng áp lực, càng phải nỗ lực", Thủ tướng lưu ý.

Các đơn vị cần coi kết quả giải ngân là một trong những căn cứ quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ hằng năm của tổ chức, cá nhân (thực hiện đánh giá cán bộ theo Quyết định số 366 của Bộ Chính trị); tránh tình trạng "trên nóng dưới lạnh" hay "trong cuộc họp thì rất nóng nhưng xong cuộc họp lại nguội".

Thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương triển khai thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết Chính phủ, Chỉ thị, Công điện của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của lãnh đạo Chính phủ về đôn đốc phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công năm 2025 - quyết tâm giải ngân đạt 100% kế hoạch giao.

Người đứng đầu Chính phủ lưu ý thường xuyên rà soát, kịp thời điều chỉnh vốn từ dự án giải ngân chậm, hoặc không có khả năng giải ngân sang các dự án có khả năng giải ngân tốt và có nhu cầu bổ sung vốn. "Một đồng không tiêu được cũng phải phân bổ cho nơi khác", Thủ tướng nêu rõ.

Cùng với đó, cần đề cao kỷ luật, xử lý nghiêm các đơn vị cố tình gây khó khăn, làm chậm tiến độ giao vốn; kiểm điểm, xử lý kịp thời các cán bộ yếu kém, tiêu cực, với tinh thần "thiếu trách nhiệm, sai phạm phải xử nghiêm - chậm trễ, vô cảm phải thay thế".