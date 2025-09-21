Hà Nội: Hơn 6 năm không doanh nghiệp nào tiếp cận được chính sách hỗ trợ đầu tư phương tiện công cộng

TPO - Nghị quyết số 07/2019 quy định ngân sách thành phố hỗ trợ 50% lãi suất cho doanh nghiệp đầu tư hệ thống vận tải hành khách công cộng khối lượng lớn... Tuy nhiên, quá trình triển khai gặp nhiều vướng mắc nên đến nay chưa doanh nghiệp nào tiếp cận được chính sách hỗ trợ này.

UBND TP. Hà Nội vừa có Tờ trình gửi HĐND thành phố đề nghị ban hành Nghị quyết sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 4 Điều 2 Nghị quyết số 07/2019/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 của HĐND thành phố (Quy định về ưu tiên phát triển hệ thống vận tải hành khách công cộng khối lượng lớn; khuyến khích đầu tư xây dựng, khai thác bến xe, bãi đỗ xe ô tô và các phương tiện cơ giới khác; áp dụng công nghệ cao trong quản lý, điều hành hệ thống giao thông vận tải).

Theo UBND TP. Hà Nội, điểm c, khoản 4 Điều 2 Nghị quyết 07/2019 quy định: ‘‘Ngân sách thành phố hỗ trợ 50% tiền lãi vay ngân hàng trong 5 năm đầu để đầu tư xây dựng hạ tầng vận tải hành khách công cộng khối lượng lớn và mua sắm xe buýt sử dụng năng lượng sạch, cụ thể theo từng dự án được UBND thành phố phê duyệt”.

Tuy nhiên, đến nay mới chỉ có duy nhất Công ty TNHH Du lịch dịch vụ xây dựng Bảo Yến lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ lãi vay cho 139 xe buýt sử dụng khí CNG (là loại xe buýt sử dụng khí thiên nhiên nén). Dù vậy, do nhiều khó khăn, vướng mắc nên công ty vẫn chưa tiếp cận được chính sách ưu đãi này.

Xe buýt khí CNG Bảo Yến

UBND TP. Hà Nội cho rằng, việc doanh nghiệp không tiếp cận được chính sách là do chưa có quy định cụ thể về hạn mức hỗ trợ lãi vay; quy định điều kiện vay phải theo dự án được UBND thành phố duyệt chưa phù hợp thực tế. Bên cạnh đó, mức hỗ trợ 50% chi phí lãi vay trong 5 năm đầu chưa hấp dẫn các doanh nghiệp.

UBND thành phố đề xuất sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 4 Điều 2 Nghị quyết số 07/2019 theo hướng:

Ngân sách thành phố hỗ trợ doanh nghiệp 70% tiền lãi vay ngân hàng hoặc lãi vay từ Quỹ đầu tư phát triển thành phố với hạn mức hỗ trợ là 100% giá trị hợp đồng vay trong toàn bộ thời gian vay vốn (tối đa không quá 10 năm) theo dự án.

UBND TP. Hà Nội cho rằng, việc tăng mức hỗ trợ lãi suất vay vốn lên 70% (thay vì 50%) là do tổng mức đầu tư xe buýt điện tăng gấp 2-3 lần so với đầu tư xe buýt diezel. Do đó, chi phí lãi vay tăng khoảng 60-70% tương đương với tỷ lệ tăng tổng mức đầu tư. Ngoài ra, việc tăng mức hỗ trợ lãi vay lên 70% nhằm đảm bảo phù hợp với mặt bằng chung hỗ trợ so với các tỉnh, thành đang áp dụng.

Về hạn mức hỗ trợ là 100% giá trị hợp đồng vay (Nghị quyết 07/2019 chưa quy định), UBND thành phố cho rằng điều này sẽ hỗ trợ doanh nghiệp hoàn thành công tác chuyển đổi phương tiện xe buýt điện, năng lượng xanh chậm nhất vào năm 2030 theo kế hoạch.

Bên cạnh đó, việc tăng thời gian hỗ trợ theo thời gian hợp đồng vay (tối đa không quá 10 năm) nhằm đảm bảo hỗ trợ tối đa cho doanh nghiệp đầu tư; đồng thời, phù hợp với thời gian khấu hao đầu tư phương tiện xe buýt.

Dự kiến, nội dung trên sẽ được HĐND thành phố xem xét, thông qua tại kỳ họp chuyên đề được tổ chức ngày 23/9.