Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sức khỏe

Google News

Thủ tướng yêu cầu mua ngay máy xạ trị cho Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ

Nhật Huy
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu TP. Cần Thơ và Bộ Tài chính mua ngay máy xạ trị cho Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ, xem đây là việc cấp bách, liên quan trực tiếp tính mạng người dân và chỉ đạo khởi động lại dự án bệnh viện ung bướu 500 giường, hiện đại nhất vùng Đồng bằng Sông Cửu Long.

Chiều 19/10, tại TP. Cần Thơ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị về triển khai các dự án đường cao tốc khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long (ĐBSCL). Tại đây, Thủ tướng nhấn mạnh, vùng ĐBSCL có 2 điểm yếu là nguồn nhân lực và hạ tầng.

Sáng cùng ngày, sau khi tiếp xúc cử tri, Thủ tướng cùng đoàn công tác đã trực tiếp kiểm tra hệ thống bệnh viện ở Cần Thơ, đặc biệt là Bệnh viện Ung bướu. Thủ tướng bày tỏ băn khoăn: “2-3 người bệnh/giường, trong khu chật chội, thiết bị còn khó khăn, cả bệnh viện chỉ có một máy chiếu xạ hơn trăm tỷ đồng"

z7132503493272-9d1b2848b6c9a6d015471525283c9eb8.jpg
Thủ tướng thăm, tặng quà cho các bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ (cơ sở cũ). Ảnh: M. Trung.

Thủ tướng yêu cầu TP. Cần Thơ và Bộ Tài chính làm ngay việc tăng cường máy xạ trị từ nguồn vốn dự phòng. “Chờ 10 ngày, hai tuần mới xạ trị một lần, người nhà chăm nom không có chỗ, phải ở hành lang sơ sài. Đây là việc khẩn cấp vì liên quan trực tiếp đến tính mạng người dân”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Cùng đó, Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương khởi động lại dự án Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ (500 giường) để đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh cho người dân vùng ĐBSCL.

Dự án Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ có tổng mức đầu tư 1.727 tỷ đồng, từ vốn ODA và vốn đối ứng trong nước, quy mô 500 giường bệnh. Dự án khởi công tháng 10/2017, dự kiến hoàn thành cuối năm 2020. Tuy nhiên, sau khi thi công đạt hơn 80% khối lượng phần xây dựng (xong phần thô), từ năm 2022 dự án đã dừng thi công. Đến nay, dự án mới đạt hơn 21% giá trị hợp đồng tổng thầu EPC, trong đó phần xây dựng đạt 80%, còn hệ thống trang thiết bị y tế vẫn chưa được triển khai.

Nguyên nhân dự án tạm dừng chủ yếu do hợp đồng xây dựng và hiệp định vay vốn ODA từ Hungary đã hết hiệu lực từ năm 2022. Bên cạnh đó, liên danh nhà thầu Hungary liên tục đề xuất điều chỉnh trang thiết bị, vật liệu ngoài hợp đồng và không đảm bảo tỷ lệ 50% hàng hóa có xuất xứ từ Hungary, buộc dự án phải điều chỉnh, làm chậm tiến độ và dẫn đến tạm dừng thi công.

Nhật Huy
#Cần Thơ #máy xạ trị #Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ #Thủ tướng Phạm Minh Chính

Xem thêm

Cùng chuyên mục