Thủ tướng yêu cầu mua ngay máy xạ trị cho Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ

Chiều 19/10, tại TP. Cần Thơ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị về triển khai các dự án đường cao tốc khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long (ĐBSCL). Tại đây, Thủ tướng nhấn mạnh, vùng ĐBSCL có 2 điểm yếu là nguồn nhân lực và hạ tầng.
Sáng cùng ngày, sau khi tiếp xúc cử tri, Thủ tướng cùng đoàn công tác đã trực tiếp kiểm tra hệ thống bệnh viện ở Cần Thơ, đặc biệt là Bệnh viện Ung bướu. Thủ tướng bày tỏ băn khoăn: “2-3 người bệnh/giường, trong khu chật chội, thiết bị còn khó khăn, cả bệnh viện chỉ có một máy chiếu xạ hơn trăm tỷ đồng"
Thủ tướng yêu cầu TP. Cần Thơ và Bộ Tài chính làm ngay việc tăng cường máy xạ trị từ nguồn vốn dự phòng. “Chờ 10 ngày, hai tuần mới xạ trị một lần, người nhà chăm nom không có chỗ, phải ở hành lang sơ sài. Đây là việc khẩn cấp vì liên quan trực tiếp đến tính mạng người dân”, Thủ tướng nhấn mạnh.
Cùng đó, Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương khởi động lại dự án Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ (500 giường) để đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh cho người dân vùng ĐBSCL.
Dự án Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ có tổng mức đầu tư 1.727 tỷ đồng, từ vốn ODA và vốn đối ứng trong nước, quy mô 500 giường bệnh. Dự án khởi công tháng 10/2017, dự kiến hoàn thành cuối năm 2020. Tuy nhiên, sau khi thi công đạt hơn 80% khối lượng phần xây dựng (xong phần thô), từ năm 2022 dự án đã dừng thi công. Đến nay, dự án mới đạt hơn 21% giá trị hợp đồng tổng thầu EPC, trong đó phần xây dựng đạt 80%, còn hệ thống trang thiết bị y tế vẫn chưa được triển khai.
Nguyên nhân dự án tạm dừng chủ yếu do hợp đồng xây dựng và hiệp định vay vốn ODA từ Hungary đã hết hiệu lực từ năm 2022. Bên cạnh đó, liên danh nhà thầu Hungary liên tục đề xuất điều chỉnh trang thiết bị, vật liệu ngoài hợp đồng và không đảm bảo tỷ lệ 50% hàng hóa có xuất xứ từ Hungary, buộc dự án phải điều chỉnh, làm chậm tiến độ và dẫn đến tạm dừng thi công.