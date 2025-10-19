Thủ tướng yêu cầu mua ngay máy xạ trị cho Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ

TPO - Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu TP. Cần Thơ và Bộ Tài chính mua ngay máy xạ trị cho Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ, xem đây là việc cấp bách, liên quan trực tiếp tính mạng người dân và chỉ đạo khởi động lại dự án bệnh viện ung bướu 500 giường, hiện đại nhất vùng Đồng bằng Sông Cửu Long.

Chiều 19/10, tại TP. Cần Thơ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị về triển khai các dự án đường cao tốc khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long (ĐBSCL). Tại đây, Thủ tướng nhấn mạnh, vùng ĐBSCL có 2 điểm yếu là nguồn nhân lực và hạ tầng.

Sáng cùng ngày, sau khi tiếp xúc cử tri, Thủ tướng cùng đoàn công tác đã trực tiếp kiểm tra hệ thống bệnh viện ở Cần Thơ, đặc biệt là Bệnh viện Ung bướu. Thủ tướng bày tỏ băn khoăn: “2-3 người bệnh/giường, trong khu chật chội, thiết bị còn khó khăn, cả bệnh viện chỉ có một máy chiếu xạ hơn trăm tỷ đồng"

Thủ tướng thăm, tặng quà cho các bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ (cơ sở cũ). Ảnh: M. Trung.

Thủ tướng yêu cầu TP. Cần Thơ và Bộ Tài chính làm ngay việc tăng cường máy xạ trị từ nguồn vốn dự phòng. “Chờ 10 ngày, hai tuần mới xạ trị một lần, người nhà chăm nom không có chỗ, phải ở hành lang sơ sài. Đây là việc khẩn cấp vì liên quan trực tiếp đến tính mạng người dân”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Cùng đó, Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương khởi động lại dự án Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ (500 giường) để đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh cho người dân vùng ĐBSCL.