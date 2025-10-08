TPHCM muốn xây cơ sở 2 bệnh viện Sản, Ung bướu ở Bà Rịa, Vũng Tàu

TPO - Sở Y tế TPHCM vừa đề xuất sử dụng đất của 2 bệnh viện cũ ở khu vực Bà Rịa – Vũng Tàu để mở cơ sở 2 cho Bệnh viện Ung Bướu và Bệnh viện Sản với kỳ vọng nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho người dân khu vực.

Hai khu “đất vàng” cho y tế vùng ven biển

Theo Sở Y tế TPHCM, việc sớm triển khai cơ sở 2 của các bệnh viện chuyên khoa đầu ngành tại khu vực Bà Rịa – Vũng Tàu được xem là bước đi mang tính đột phá trong chiến lược mở rộng mạng lưới cung ứng dịch vụ y tế của thành phố. Mục tiêu là giúp người dân khu vực này, đặc biệt ở Côn Đảo được tiếp cận các dịch vụ y tế chất lượng cao ngay tại địa phương, giảm tình trạng phải di chuyển lên trung tâm TPHCM để điều trị.

Khu đất của Bệnh viện Bà Rịa (cũ) đang được kiến nghị sử dụng cho mục đích xây dựng bệnh viện mới chuyên khoa ung bướu

Trước đó, các chương trình hợp tác như “luân phiên bác sĩ chuyên khoa” hay “chuyển giao kỹ thuật” giữa TPHCM và các bệnh viện địa phương đã bước đầu mang lại hiệu quả. Nhiều bệnh nhân ở khu vực Bà Rịa – Vũng Tàu và du khách được trực tiếp điều trị bởi đội ngũ bác sĩ đến từ các bệnh viện tuyến cuối của thành phố, góp phần cải thiện đáng kể năng lực khám chữa bệnh của khu vực.

Từ khảo sát thực tế đã được Sở Y tế TPHCM phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện trong tháng 9/2024, cho thấy: Hai khu đất trên từng là trụ sở của Bệnh viện Bà Rịa (cũ) và Bệnh viện Lê Lợi (cũ). Cả hai khu đất này hiện chưa được tái sử dụng và đều ở những vị trí trung tâm, có thể đưa vào quy hoạch phát triển ngành y tế.

Trên cơ sở đó, ngày 7/10/2025, Sở Y tế đã có văn bản gửi Thường trực Thành ủy và UBND TPHCM kiến nghị, giao khu đất Bệnh viện Lê Lợi (cũ) ở số 22 Lê Lợi, phường Vũng Tàu để Bệnh viện Từ Dũ hoặc Bệnh viện Hùng Vương triển khai cơ sở 2. Hai bệnh viện này đều là đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính nhóm 1, có khả năng sử dụng Quỹ phát triển sự nghiệp để đầu tư, không cần ngân sách Nhà nước.

Đồng thời, Sở Y tế TPHCM cũng kiến nghị giao khu đất Bệnh viện Bà Rịa (cũ), số 13 Phạm Ngọc Thạch, phường Bà Rịa để Bệnh viện Ung Bướu TPHCM mở cơ sở 2.

Theo Sở Y tế TPHCM, đây là hai chuyên khoa mà khu vực Bà Rịa – Vũng Tàu còn thiếu nhân lực và cơ sở chuyên biệt, khiến người dân nhiều năm qua phải lên TPHCM điều trị, gây quá tải cho các bệnh viện lớn. Việc bố trí hai bệnh viện đầu ngành của TPHCM mở rộng về khu vực này không chỉ đáp ứng nhu cầu thực tế của người dân mà còn giảm tải cho hệ thống y tế trung tâm.

Phù hợp quy hoạch và định hướng phát triển

Hai khu đất nói trên đã được UBND thành phố Vũng Tàu (cũ) phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 (tại Quyết định số 4316/QĐ-UBND ngày 10/6/2025) định hướng sử dụng làm cơ sở y tế. Điều này tạo thuận lợi để TPHCM sớm hoàn thiện thủ tục giao đất và phê duyệt đề án thành lập cơ sở 2 của hai bệnh viện chuyên khoa tuyến cuối.

Bệnh viện Lê Lợi (cũ) nằm trên địa bàn phường Vũng Tàu.

Theo Sở Y tế TPHCM, sau khi được chấp thuận chủ trương, đơn vị sẽ phối hợp các sở, ban ngành liên quan xây dựng đề án chi tiết trình UBND thành phố xem xét. Lãnh đạo và nhân viên y tế các bệnh viện Ung Bướu, Từ Dũ và Hùng Vương đều bày tỏ quyết tâm triển khai mô hình này, với niềm tin sẽ giúp nâng cao năng lực y tế khu vực ven biển phía Nam, hướng tới mục tiêu mọi người dân đều được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao.

Sở Y tế TPHCM cho biết, khu vực Bà Rịa – Vũng Tàu là địa bàn chiến lược trong định hướng phát triển mạng lưới y tế vùng Đông Nam Bộ. Ngoài các chương trình luân phiên bác sĩ và chuyển giao kỹ thuật, việc mở rộng cơ sở 2 của các bệnh viện chuyên khoa đầu ngành TPHCM sẽ giúp người dân khu vực ven biển, đặc biệt là lao động du lịch và người dân Côn Đảo được chăm sóc y tế chuyên sâu tại chỗ, góp phần giảm tải đáng kể cho hệ thống bệnh viện ở khu vực TPHCM.