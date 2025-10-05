TPHCM: Dịch sốt xuất huyết 'tấn công' trường học

TPO - Chỉ trong vòng một tuần, phường Tân Sơn Nhì, TPHCM đã ghi nhận 3 ổ dịch sốt xuất huyết (SXH) liên tiếp trong môi trường học đường. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM (HCDC) khuyến cáo cộng đồng cần tăng cường biện pháp phòng chống dịch bệnh, chủ động bảo vệ sức khỏe.

Ngày 5/10, HCDC cho biết có 3 ổ dịch SXH mới được ghi nhận tại Trường THCS Tôn Thất Tùng, Trường Tiểu học Đinh Bộ Lĩnh và Trường THPT Vĩnh Viễn thuộc phường Tân Sơn Nhì, TPHCM. Ngay khi phát hiện các ca mắc đầu tiên, Trạm Y tế phường Tân Sơn Nhì đã khẩn trương triển khai xử lý, phun hóa chất diệt muỗi và kiểm tra toàn bộ khuôn viên trường.

Ngành y tế tiến hành các biện pháp phòng chống dịch bệnh trong trường học

Cán bộ y tế phối hợp với nhân viên y tế trường học rà soát kỹ từng khu vực chứa nước, chậu cảnh, phòng học, nhà vệ sinh và khu sinh hoạt chung để phát hiện và loại bỏ các điểm có nguy cơ phát sinh lăng quăng. Tại mỗi trường, các dụng cụ chứa nước sinh hoạt được yêu cầu che đậy kín, không để tồn đọng nước trong lớp học hay sân trường. Theo HCDC, đáng lo ngại là muỗi truyền bệnh thường sinh sôi ở những vật dụng nhỏ như chén nước, nắp chai, máng xối hoặc chậu cảnh trong sân trường – những nơi ít được để ý.

Trạm Y tế phường đã yêu cầu nhân viên y tế trường học theo dõi chặt chẽ tình trạng sức khỏe học sinh. Khi phát hiện trường hợp sốt không rõ nguyên nhân hoặc nghi ngờ mắc bệnh, nhà trường cần báo cáo ngay để xử lý, tránh lan rộng trong lớp học.

Nhân viên y tế đã hướng dẫn học sinh cách nhận biết sớm các triệu chứng như sốt cao đột ngột, đau đầu, mệt mỏi, chảy máu cam, xuất huyết dưới da, cùng dấu hiệu cảnh báo nặng như nôn nhiều, đau bụng hoặc lừ đừ. Bên cạnh đó, phụ huynh cũng được khuyến khích vệ sinh nhà cửa, diệt lăng quăng hằng tuần, tránh để nước đọng quanh nhà – nguồn lây bệnh chính trong cộng đồng.

Theo HCDC tuần qua, thành phố ghi nhận 2.083 trường hợp mắc SXH. Bệnh đang có xu hướng tăng so với trung bình 4 tuần trước. Tổng số ca tích lũy từ đầu năm đến nay đã lên tới hơn 38.500 ca. Một số khu vực có số ca mắc SXH cao tập trung tại các phường Dĩ An, Tân Hiệp và xã Vĩnh Lộc.

Ngành y tế TPHCM cảnh báo, mùa mưa là giai đoạn thuận lợi để muỗi truyền bệnh SXH sinh sản, phát triển mạnh trong các khu dân cư và trường học. Việc chủ quan, không vệ sinh môi trường hoặc không xử lý ổ lăng quăng kịp thời có thể khiến dịch bùng phát, nguy hiểm cho sức khỏe cộng đồng.

Để phòng ngừa bệnh, HCDC khuyến cáo người dân cần thực hiện nghiêm “3 không, 2 diệt”: không để muỗi đốt, không có lăng quăng, không để nước đọng; diệt muỗi trưởng thành và diệt lăng quăng định kỳ.

Tại trường học, cần kiểm tra chậu cảnh, máng xối, thùng chứa nước ít nhất một lần mỗi tuần, che kín nắp bể nước và đổ bỏ nước thừa trong các dụng cụ. Trong gia đình, người dân nên ngủ mùng kể cả ban ngày, mặc quần áo dài tay, sử dụng bình xịt hoặc kem chống muỗi an toàn.

HCDC khuyến cáo, khi có biểu hiện sốt cao đột ngột, mệt mỏi, đau người, nổi chấm xuất huyết dưới da hoặc chảy máu cam... người bệnh cần đến cơ sở y tế để được chẩn đoán và điều trị sớm, tuyệt đối không tự ý dùng thuốc hạ sốt hoặc truyền dịch tại nhà.