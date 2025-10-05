Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sức khỏe

Google News

TPHCM: Dịch sốt xuất huyết 'tấn công' trường học

Vân Sơn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Chỉ trong vòng một tuần, phường Tân Sơn Nhì, TPHCM đã ghi nhận 3 ổ dịch sốt xuất huyết (SXH) liên tiếp trong môi trường học đường. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM (HCDC) khuyến cáo cộng đồng cần tăng cường biện pháp phòng chống dịch bệnh, chủ động bảo vệ sức khỏe.

Ngày 5/10, HCDC cho biết có 3 ổ dịch SXH mới được ghi nhận tại Trường THCS Tôn Thất Tùng, Trường Tiểu học Đinh Bộ Lĩnh và Trường THPT Vĩnh Viễn thuộc phường Tân Sơn Nhì, TPHCM. Ngay khi phát hiện các ca mắc đầu tiên, Trạm Y tế phường Tân Sơn Nhì đã khẩn trương triển khai xử lý, phun hóa chất diệt muỗi và kiểm tra toàn bộ khuôn viên trường.

khu-khuan.jpg
Ngành y tế tiến hành các biện pháp phòng chống dịch bệnh trong trường học

Cán bộ y tế phối hợp với nhân viên y tế trường học rà soát kỹ từng khu vực chứa nước, chậu cảnh, phòng học, nhà vệ sinh và khu sinh hoạt chung để phát hiện và loại bỏ các điểm có nguy cơ phát sinh lăng quăng. Tại mỗi trường, các dụng cụ chứa nước sinh hoạt được yêu cầu che đậy kín, không để tồn đọng nước trong lớp học hay sân trường. Theo HCDC, đáng lo ngại là muỗi truyền bệnh thường sinh sôi ở những vật dụng nhỏ như chén nước, nắp chai, máng xối hoặc chậu cảnh trong sân trường – những nơi ít được để ý.

Trạm Y tế phường đã yêu cầu nhân viên y tế trường học theo dõi chặt chẽ tình trạng sức khỏe học sinh. Khi phát hiện trường hợp sốt không rõ nguyên nhân hoặc nghi ngờ mắc bệnh, nhà trường cần báo cáo ngay để xử lý, tránh lan rộng trong lớp học.

Nhân viên y tế đã hướng dẫn học sinh cách nhận biết sớm các triệu chứng như sốt cao đột ngột, đau đầu, mệt mỏi, chảy máu cam, xuất huyết dưới da, cùng dấu hiệu cảnh báo nặng như nôn nhiều, đau bụng hoặc lừ đừ. Bên cạnh đó, phụ huynh cũng được khuyến khích vệ sinh nhà cửa, diệt lăng quăng hằng tuần, tránh để nước đọng quanh nhà – nguồn lây bệnh chính trong cộng đồng.

Theo HCDC tuần qua, thành phố ghi nhận 2.083 trường hợp mắc SXH. Bệnh đang có xu hướng tăng so với trung bình 4 tuần trước. Tổng số ca tích lũy từ đầu năm đến nay đã lên tới hơn 38.500 ca. Một số khu vực có số ca mắc SXH cao tập trung tại các phường Dĩ An, Tân Hiệp và xã Vĩnh Lộc.

Ngành y tế TPHCM cảnh báo, mùa mưa là giai đoạn thuận lợi để muỗi truyền bệnh SXH sinh sản, phát triển mạnh trong các khu dân cư và trường học. Việc chủ quan, không vệ sinh môi trường hoặc không xử lý ổ lăng quăng kịp thời có thể khiến dịch bùng phát, nguy hiểm cho sức khỏe cộng đồng.

Để phòng ngừa bệnh, HCDC khuyến cáo người dân cần thực hiện nghiêm “3 không, 2 diệt”: không để muỗi đốt, không có lăng quăng, không để nước đọng; diệt muỗi trưởng thành và diệt lăng quăng định kỳ.

Tại trường học, cần kiểm tra chậu cảnh, máng xối, thùng chứa nước ít nhất một lần mỗi tuần, che kín nắp bể nước và đổ bỏ nước thừa trong các dụng cụ. Trong gia đình, người dân nên ngủ mùng kể cả ban ngày, mặc quần áo dài tay, sử dụng bình xịt hoặc kem chống muỗi an toàn.

HCDC khuyến cáo, khi có biểu hiện sốt cao đột ngột, mệt mỏi, đau người, nổi chấm xuất huyết dưới da hoặc chảy máu cam... người bệnh cần đến cơ sở y tế để được chẩn đoán và điều trị sớm, tuyệt đối không tự ý dùng thuốc hạ sốt hoặc truyền dịch tại nhà.

Vân Sơn
#dịch sốt xuất huyết trường học #phòng chống sốt xuất huyết tại TP.HCM #ổ dịch sốt xuất huyết học đường #biện pháp diệt muỗi truyền bệnh #phun hóa chất diệt muỗi trong trường học #nhận biết triệu chứng sốt xuất huyết #quản lý nguồn nước đọng #lăng quăng #cảnh báo dịch sốt xuất huyết mùa mưa #hướng dẫn phòng chống sốt xuất huyết cho học sinh #tăng cường vệ sinh môi trường trường học

Xem thêm

Cùng chuyên mục