Máu bất ngờ chảy ồ ạt khi ho, biến chứng của loại bệnh truyền nhiễm nguy hiểm

TPO - Khi ho, bất ngờ gần nửa lít máu tươi ồ ạt phun ra từ miệng khiến bệnh nhân phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Các bác sĩ xác định nguyên nhân là do biến chứng vỡ mạch máu phế quản do lao phổi để lại – căn bệnh nguy hiểm với khoảng 182.000 ca mắc mới mỗi năm tại Việt Nam.

Có thể đoạt mạng trong tích tắc

Đó là trường hợp ông V.V.H.(49 tuổi, ngụ tỉnh Tây Ninh) vừa được tiếp nhận, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á. Ngày 4/10, BS Cáp Hữu Hiếu, khoa Chẩn đoán hình ảnh của bệnh viện cho biết: Bệnh nhân mắc lao phổi, từng điều trị ổn định hơn một năm trước. Tuy nhiên, những di chứng âm thầm trong lá phổi khiến ông bất ngờ trải qua cơn ho ra máu dữ dội.

Chưa hết bàng hoàng khi đột ngột đối mặt với nguy hiểm đe dọa tính mạng, ông H. cho biết: “Trước khi người nhà đưa vào bệnh viện cấp cứu, tôi đang ngồi thì cảm giác hơi khó chịu ở cổ. Khi bật ho, khoảng nửa lít máu ồ ạt phun ra từ miệng. Tôi nghĩ mình sẽ khó qua khỏi”.

Các bác sĩ thực hiện can thiệp nội mạch giúp bệnh nhân qua nguy kịch

Tại Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á, kết quả nội soi phế quản và chụp CT ngực, các bác sĩ phát hiện phổi bên phải của ông H. có hang lao cũ, nhiều tổn thương giãn phế quản và phì đại động mạch phế quản. Đây chính là nguyên nhân gây vỡ mạch máu phế quản – biến chứng cực kỳ nguy hiểm có thể khiến bệnh nhân tử vong nhanh chóng do ngạt thở hoặc mất máu cấp.

Trước tình trạng nguy kịch, ê kíp cấp cứu đã tiến hành hội chẩn khẩn với sự phối hợp của nhiều chuyên khoa. Các bác sĩ quyết định áp dụng kỹ thuật can thiệp tắc động mạch phế quản dưới hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền (DSA) nhằm kiểm soát chảy máu, thay thế cho phẫu thuật cấp cứu vốn nhiều rủi ro.

Tuân thủ điều trị, tránh hậu quả nghiêm trọng

BS Cáp Hữu Hiếu cho biết: “Trước đây, ho ra máu lượng lớn thường phải phẫu thuật cấp cứu hoặc điều trị nội khoa tích cực. Nhưng hiện nay, nhờ kỹ thuật can thiệp mạch dưới DSA, chúng tôi có thể cầm máu nhanh, an toàn và giúp bệnh nhân tránh được ca mổ phức tạp”.

Qua đường động mạch đùi, các bác sĩ đã luồn ống nhỏ đến nhánh động mạch phế quản tổn thương, tiến hành nút mạch bằng vật liệu chuyên dụng, chặn dòng máu gây xuất huyết. Sau can thiệp, bệnh nhân đang hồi phục tốt, không còn tình trạng ho ra máu và có thể sinh hoạt bình thường.

Sau can thiệp, sức khỏe của bệnh nhân đã bình phục tốt

Các bác sĩ cảnh báo, ho ra máu do giãn, vỡ động mạch phế quản là biến chứng nguy kịch thường gặp ở người từng mắc lao phổi, u phổi, nấm phổi hay viêm phổi mạn tính. Trường hợp nặng có thể dẫn đến “ho ra máu sét đánh”, tức tử vong chỉ trong vài phút.

Để tránh nguy hiểm đe dọa tính mạng, bác sĩ khuyến cáo người từng mắc lao cần tuân thủ phác đồ điều trị, tái khám định kỳ. Bệnh nhân phải nhập viện ngay nếu xuất hiện tình trạng ho ra máu nhiều, kèm khó thở hoặc tím tái.

Lao là bệnh truyền nhiễm do vi khuẩn (Mycobacterium tuberculosis) gây ra, chủ yếu ảnh hưởng đến phổi nhưng cũng có thể tấn công nhiều cơ quan khác. Bệnh lây qua đường hô hấp, khi người bệnh ho, khạc hoặc hắt hơi.

Theo Chương trình Chống lao Quốc gia, Việt Nam có khoảng 182.000 ca mắc mới mỗi năm, trong đó 9.900 trường hợp lao kháng thuốc. Lao là nguyên nhân gây tử vong của khoảng 11.000 người mỗi năm, khiến nước ta đứng thứ 12 trong số 30 quốc gia có gánh nặng bệnh lao cao nhất thế giới.

Dấu hiệu cảnh báo lao phổi gồm ho kéo dài trên 2 tuần, sốt nhẹ về chiều, ra mồ hôi đêm, sụt cân, mệt mỏi. Bệnh có thể phòng ngừa bằng tiêm vắc xin, phát hiện sớm và điều trị đúng phác đồ. Nếu tuân thủ điều trị đầy đủ, hầu hết bệnh nhân có thể khỏi hoàn toàn.