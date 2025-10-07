TPHCM phát triển y tế thông minh, hướng tới trung tâm y tế khu vực

TPO - Theo dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ 1 (2025-2030), thành phố đặt mục tiêu xây dựng một hệ thống y tế thông minh nhằm trở thành trung tâm y tế khu vực. Đây được xác định là trụ cột chiến lược trong tầm nhìn đưa thành phố thành “siêu đô thị đa trung tâm” hiện đại, bền vững và nhân văn.

Kết nối số hóa y tế — xây dựng hạ tầng dữ liệu liên vùng

Dự thảo Báo cáo chính trị nhấn mạnh đột phá về hạ tầng số y tế: xây dựng nền tảng hồ sơ sức khỏe điện tử toàn dân gắn với định danh số quốc gia và một hệ thống trung tâm dữ liệu y tế vùng. Mục tiêu là đảm bảo dữ liệu khám chữa bệnh, kết quả xét nghiệm và hình ảnh y học được chia sẻ an toàn giữa tuyến phường, cơ sở y tế tư nhân và các bệnh viện chuyên sâu, từ đó tạo cơ sở cho các dịch vụ y tế số, quản lý dịch tễ học và ra quyết định kịp thời. Việc chuẩn hóa dữ liệu sẽ giúp khai thác trí tuệ nhân tạo (AI) để hỗ trợ chẩn đoán, dự báo dịch tễ và tối ưu phân phối nguồn lực y tế trong thời gian thực.

Các bác sĩ sử dụng robot phẫu thuật cho người bệnh tại Bệnh viện Bình Dân

Trên nền tảng đó, thành phố định hướng thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện ở bệnh viện: quy trình khám chữa bệnh chuẩn hóa, hệ thống đặt lịch khám trực tuyến, telehealth cho quản lý bệnh mạn tính và ứng dụng robot, thiết bị hỗ trợ can thiệp. Kết nối giữa bệnh viện công và tư được xem là then chốt để tối ưu năng lực điều trị, giảm tải cho tuyến trên và nâng cao chất lượng dịch vụ. Đồng thời, hệ thống giám sát môi trường và cảm biến y tế đô thị sẽ được tích hợp để cảnh báo sớm nguy cơ dịch bệnh, tăng cường y tế dự phòng trên quy mô thành phố.

Một mũi nhọn khác là phát triển công nghiệp y sinh và dược phẩm công nghệ cao. Dự thảo Báo cáo Chính trị đề xuất tăng đầu tư cho các trung tâm R&D về công nghệ gen, tế bào, vật liệu sinh học và thuốc sinh học cùng với việc hình thành các cụm công nghiệp y tế tại các khu công nghệ cao. Mục tiêu là xây dựng chuỗi đổi mới sáng tạo liên kết viện — trường — doanh nghiệp, rút ngắn khoảng cách từ nghiên cứu đến thương mại hóa, thu hút đầu tư quốc tế và tạo giá trị gia tăng trong nền kinh tế y tế.

Nhân lực và quản trị hướng đến chuẩn khu vực

Nguồn nhân lực được xác định là yếu tố quyết định. TPHCM định hướng xây dựng trung tâm đào tạo nhân lực y tế chất lượng cao, phát triển chương trình liên thông giữa y — sinh — dữ liệu — CNTT để tạo ra đội ngũ “bác sĩ số” — có năng lực lâm sàng gắn với kỹ năng dữ liệu và ứng dụng công nghệ.

Song song đó, mô hình quản trị y tế sẽ được tái cấu trúc dựa trên dữ liệu lớn và phân tích thông minh: các chỉ số sức khỏe, dịch bệnh, chi phí điều trị và hiệu quả năng lực bệnh viện được cập nhật liên tục, phục vụ cho phòng điều hành y tế thông minh, hỗ trợ chính quyền hai cấp trong giám sát và điều phối.

Trình độ chuyên môn của các chuyên gia y tế Việt Nam hiện nay không thua kém quốc tế, nhiều kỹ thuật bác sĩ Việt Nam còn thể hiện tay nghề vượt trội

Hợp tác quốc tế được coi là đòn bẩy nâng cao năng lực chuyên môn và chuyển giao công nghệ. Dự thảo Báo cáo Chính trị khuyến khích liên kết với các trung tâm y tế, viện nghiên cứu hàng đầu châu Á để kêu gọi hợp tác trong đào tạo, nghiên cứu lâm sàng và triển khai các công nghệ tiên tiến. Cùng với phát triển du lịch y tế chất lượng cao, TPHCM kỳ vọng tạo ra hệ sinh thái y tế đủ sức cạnh tranh trên bản đồ khu vực.

Tầm nhìn của Dự thảo Báo cáo Chính trị không chỉ mang tính kỹ thuật hay kinh tế. Mục tiêu cuối cùng là xây dựng một hệ thống y tế giúp mọi người dân tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe toàn diện, từ phòng khám cơ sở đến điều trị chuyên sâu trong môi trường thông minh và nhân văn. Khi hạ tầng số y tế hoàn thiện, người dân chỉ cần một mã định danh để tiếp cận dịch vụ y tế trong vùng. Các bệnh viện tuyến cuối đóng vai trò là trung tâm đào tạo và chuyển giao kỹ thuật cho khu vực, góp phần lan tỏa năng lực y tế chất lượng cao.