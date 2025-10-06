Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Sức khỏe

Google News

Cảnh báo thời tiết thất thường sẽ 'kích hoạt' viêm cơ tim tối cấp ở trẻ

Vân Sơn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Bé gái 6 tuổi vừa nhập viện trong tình trạng “thập tử nhất sinh” vì viêm cơ tim tối cấp. Bác sĩ cảnh báo, thời tiết thay đổi thất thường giữa nắng nóng và mưa lạnh, nguy cơ khiến trẻ có thể rơi vào tình trạng sốc tim, rối loạn nhịp nguy kịch tính mạng.

Bé gái rơi vào nguy kịch sau 2 ngày sốt nhẹ

Ngày 6/10, BS Nguyễn Minh Tiến, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TP.HCM) cho biết, các bác sĩ bệnh viện này đã cứu sống ngoạn mục một bệnh nhi 6 tuổi ngụ tại xã An Phú Tây, TPHCM, bị viêm cơ tim tối cấp biến chứng sốc tim rất nặng.

Theo bệnh sử, trước đó, bé được gia đình đưa từ TPHCM về Bến Tre đi chơi. Tại Bến Tre, bệnh nhi có những dấu hiệu tưởng chừng đơn giản như sốt nhẹ, mệt mỏi, nôn ói và đau ngực thoáng qua trong hai ngày. Gia đình nghĩ con bị rối loạn tiêu hóa nên theo dõi tại nhà.

Tuy nhiên, tình trạng bệnh diễn tiến ngày càng nặng, bé bắt đầu lơ mơ, tay chân lạnh, mạch yếu. Gia đình vội đưa vào bệnh viện địa phương, lúc này trẻ đã trong tình trạng sốc, huyết áp khó đo, rối loạn nhịp tim nguy kịch. Các bác sĩ buộc phải đặt nội khí quản hỗ trợ thở, dùng thuốc vận mạch để duy trì huyết áp trước khi chuyển gấp lên Bệnh viện Nhi đồng Thành phố.

Thời điểm nhập viện các bác sĩ ghi nhận trẻ trong tình trạng tím tái, huyết áp gần như không đo được, tim đập nhanh tới 220 lần/phút (bình thường từ 70 đến 110 lần/phút). Kết quả siêu âm tim cho thấy chức năng co bóp cơ tim giảm nặng, chỉ còn 24–28% so với mức bình thường.

oxy-hoa-mau-768x576.jpg
Sau nhiều tuần chạy ECMO, điều trị tích cực các bác sĩ đã giúp trẻ qua nguy kịch (ảnh: BVCC)

Qua xét nghiệm men tim các bác sĩ ghi nhận dấu hiệu điển hình của viêm cơ tim tối cấp và sốc tim. “Đây là một trong những ca bệnh cực kỳ nặng, chỉ chậm trễ vài phút có thể dẫn đến ngừng tim” - BS Nguyễn Minh Tiến chia sẻ.

Nhận thấy tim của bệnh nhi gần như không còn khả năng tự co bóp, các bác sĩ đã nhanh chóng triển khai kỹ thuật ECMO (oxy hóa máu qua màng ngoài cơ thể) – biện pháp hồi sức cao nhất trong y học hiện nay, giúp tạm thời thay thế chức năng tim và phổi.

Trong suốt 3 tuần chạy ECMO, bệnh nhi được điều trị tích cực bằng thuốc chống loạn nhịp, lọc máu liên tục để hỗ trợ gan, thận, điều chỉnh điện giải và chống đông hệ thống tuần hoàn ngoài cơ thể. Dù trải qua nhiều biến chứng phức tạp, nhưng các bác sĩ đã nỗ lực giúp trẻ vượt qua nguy kịch, sức khỏe đã hồi phục tốt. Hiện nay, các chức năng của tim, phổi, gan, thận… đã ổn định.

Bệnh dễ nhầm lẫn, cần chủ động phòng ngừa

Từ trường hợp trên, BS Minh Tiến cảnh báo, viêm cơ tim tối cấp thường khởi phát sau một đợt nhiễm siêu vi thông thường – có thể là cúm, siêu vi đường hô hấp, hoặc các vi rút trong mùa mưa.

Phân tích chuyên môn từ bác sĩ chỉ ra, khi thời tiết thay đổi, độ ẩm tăng cao, vi rút dễ lây lan mạnh hơn, đặc biệt ở trẻ nhỏ. Ban đầu trẻ chỉ có biểu hiện sốt nhẹ, ói, đau đầu hoặc đau bụng – khiến cha mẹ dễ nhầm với bệnh tiêu hóa. Tuy nhiên, khi bệnh tiến triển, tim suy yếu nhanh, trẻ sẽ có các dấu hiệu tay chân lạnh, mệt mỏi, da tái, khó thở, đau ngực, hoặc ngất xỉu – đây là thời điểm cực kỳ nguy hiểm, cần đưa trẻ đến bệnh viện ngay.

Để chủ động bảo vệ sức khỏe cho trẻ, bác sĩ khuyến cáo, vào mùa mưa phụ huynh cần giữ ấm cho trẻ khi thời tiết thay đổi, đặc biệt là buổi sáng sớm và ban đêm. Hạn chế để trẻ dầm mưa, chơi ngoài trời khi gió lạnh. Tăng cường sức đề kháng bằng chế độ dinh dưỡng đầy đủ. Cho trẻ ngủ sớm, ngủ đủ giấc, uống đủ nước và rửa tay thường xuyên bằng xà phòng.

Đặc biệt, khi trẻ có dấu hiệu sốt, mệt, đau ngực, ói, tay chân lạnh hoặc khó thở, tuyệt đối không tự điều trị tại nhà vì có thể bỏ lỡ “thời gian vàng” cấp cứu. Phụ huynh cần đưa trẻ đến ngay cơ sở y tế có chuyên khoa nhi hoặc tim mạch để được chẩn đoán và can thiệp sớm, tránh biến chứng nguy hiểm.

Theo các bác sĩ viêm cơ tim là tình trạng cơ tim bị viêm do virus hoặc phản ứng miễn dịch bất thường, làm suy giảm khả năng bơm máu của tim. Dạng tối cấp là mức độ nặng nhất, khiến tim mất chức năng chỉ trong vài giờ. Bệnh có thể xuất hiện sau cảm cúm, nhiễm siêu vi nhưng đa phần do virus tấn công trực tiếp vào tế bào cơ tim. Tỷ lệ tử vong nếu không được hỗ trợ kịp thời có thể lên đến 70%.

Vân Sơn
#viêm cơ tim tối cấp #sốc tim trẻ em #thời tiết thất thường và bệnh tim #phòng ngừa viêm cơ tim ở trẻ #dấu hiệu viêm cơ tim ở trẻ nhỏ #điều trị ECMO trong cấp cứu tim #biểu hiện nhiễm virus gây viêm cơ tim #bảo vệ sức khỏe trẻ mùa mưa #nguy cơ viêm cơ tim sau cúm #điều trị sớm viêm cơ tim trẻ em

