Bỏ điều trị, nam sinh sống ngoài đảo suýt mất mạng vì thủng dạ dày

TPO - Ngày 5/10, Sở Y tế TP.HCM cho biết, các bác sĩ Bệnh viện Bình Dân phối hợp cùng Trung tâm Y tế Quân dân Y Côn Đảo vừa phẫu thuật cấp cứu thành công cho một nam sinh 15 tuổi bị thủng ổ loét dạ dày – biến chứng nguy hiểm do bỏ điều trị nhiều năm.

Bệnh nhân là nam sinh Đ.P.T. (học sinh lớp 10 tại Côn Đảo) được đưa vào Trung tâm Y tế Quân dân Y trong tình trạng đau dữ dội vùng thượng vị lan xuống hố chậu phải, đau tăng sau ăn. Kết quả chụp X-quang các bác sĩ nghi ngờ bệnh nhân bị thủng tạng rỗng. Chụp CT bụng không cản quang xác định, bệnh nhân có hơi tự do trong ổ bụng, hình ảnh thủng hang môn vị dạ dày, tràn dịch ổ bụng gây nhiễm trùng.

Khai thác bệnh sử của người bệnh ghi nhận, T. từng được chẩn đoán viêm loét dạ dày cách đây 3 năm nhưng không tái khám hay dùng thuốc theo hướng dẫn. Chính việc bỏ điều trị này khiến ổ loét tiến triển âm thầm, đến khi vỡ ra mới được phát hiện trong tình trạng nguy kịch.

Các bác sĩ phẫu thuật cấp cứu khâu dạ dày bị thủng cho bệnh nhân tại Côn Đảo

Ngay sau khi chẩn đoán, các bác sĩ tại Côn Đảo kết nối hội chẩn trực tuyến với Bệnh viện Bình Dân. Sau hội chẩn, các chuyên gia thống nhất chẩn đoán viêm phúc mạc do thủng tạng rỗng và chỉ định mổ cấp cứu ngay cho bệnh nhân trên đảo.

Ê kíp phẫu thuật được thực hiện với sự chung tay của bác sĩ nhiều bệnh viện đang luân phiên công tác để tăng cường chuyên môn cho y tế Côn Đảo gồm: BS.CKII Vũ Khương An – Phó Trưởng Phòng Chỉ đạo tuyến và Nghiên cứu khoa học (BV Bình Dân) làm phẫu thuật viên chính; BS.CKI Nguyễn Thị Thanh Trúc – Phó Trưởng khoa Gây mê Hồi sức 1 (BV Bình Dân) phụ trách gây mê, cùng các bác sĩ Nguyễn Văn Tài (BV Hùng Vương) và Lê Uy Phương (BV Chấn thương Chỉnh hình).

Qua nội soi, các bác sĩ phát hiện lỗ thủng có đường kính 5mm, giả mạc bao quanh, kèm dịch viêm ổ bụng. Sau 1 giờ khẩn trương trong phòng mổ, ê kíp đã tiến hành khâu hai lớp, đắp mạc nối lớn, rửa sạch ổ bụng và đặt dẫn lưu. Sau phẫu thuật, bệnh nhân tỉnh táo, ổn định, đang được điều trị kháng sinh, dự kiến xuất viện trong vài ngày tới.

Việc kịp thời chẩn đoán và xử trí sớm đã giúp nam sinh tránh được các biến chứng nặng như viêm phúc mạc lan tỏa hay sốc nhiễm trùng – những tình huống có thể đe dọa tính mạng.

Từ trường hợp trên, bác sĩ cảnh báo, thủng dạ dày là biến chứng nặng của loét dạ dày – tá tràng. Bệnh thường xảy ra khi ổ loét ăn sâu qua thành dạ dày tạo lỗ thủng, khiến dịch tiêu hóa tràn vào ổ bụng gây viêm phúc mạc. Bệnh nhân thường đau bụng đột ngột dữ dội, có thể kèm nôn ói. Đây là tình trạng cấp cứu ngoại khoa, cần phẫu thuật sớm để tránh nguy cơ tử vong. Việc điều trị triệt để bệnh loét và tái khám định kỳ giúp phòng ngừa biến chứng nguy hiểm này.