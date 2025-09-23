Cử tri kiến nghị gì với Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan?

TPO - Cử tri tỉnh Bắc Ninh kiến nghị với Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan về những bất cập liên quan đất đai, giáo dục, khoảng sản và vị trí việc làm cấp xã sau khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Ngày 23/9, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh tiếp xúc cử tri tại xã Mỹ Thái trước kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XV. Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan dự tiếp xúc cử tri.

Cử tri Nguyễn Văn Chức - Phó Chủ tịch UBND xã Mỹ Thái cho biết, sau hơn 2 tháng bộ máy chính quyền cấp xã đi vào hoạt động theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, UBND xã Mỹ Thái nhận thấy vẫn còn khó khăn trong triển khai, thực hiện các nhiệm vụ.

Cụ thể, do khối lượng công việc lớn, nhiều nhiệm vụ mới được phân cấp về cho cấp xã, một phòng chuyên môn ở xã phải thực hiện nhiều chức năng nhiệm vụ như phòng văn hóa - xã hội phải thực hiện khoảng 55 nhiệm vụ. Mỗi phòng chịu sự quản lý về chuyên môn khoảng 6-7 sở, ngành của tỉnh, trong khi đó biên chế các phòng còn thiếu, công chức chuyên môn phụ trách lĩnh vực có người đúng chuyên môn, có người chưa có chuyên môn phù hợp dẫn đến công tác tham mưu hiện nhiệm vụ còn gặp khó khăn.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh tiếp xúc cử tri tại xã Mỹ Thái. Ảnh: Nguyễn Thắng

Ông Chức đề nghị cấp có thẩm quyền sớm ban hành hướng dẫn thực hiện Kết luận số 187-KL/TW ngày 29/8/2025 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về định hướng số lượng cấp phó của các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị để tạo điều kiện cho chính quyền cấp xã hoạt động có hiệu quả. Bộ Nội vụ tham mưu tăng khung biên chế đối với các phòng chuyên môn cấp xã và có hướng dẫn về tổ chức bộ máy đối với trung tâm dịch vụ sự nghiệp công thuộc UBND cấp xã.

Cử tri Nguyễn Mạnh Hùng - Hiệu trưởng Trường THCS Xuân Hương, kiến nghị sửa đổi Luật Giáo dục, Thông tư số 15/2025/TT-BGDĐT ngày 24/7/2025 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo theo định hướng tại Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.

Bộ Giáo dục và Đào tạo thống nhất định mức số lượng người làm việc tại trường chuẩn quốc gia mức độ 2 (Thông tư 18/2018 – TTBGD ngày 22/8/2018 về kiểm định chất lượng và Thông tư 20/2023 –TTBGD ngày 30/10/2023 về vị trí việc làm trong các trường công lập).

Cử tri Nguyễn Mạnh Hùng - Hiệu trưởng trường THCS Xuân Hương, kiến nghị ý kiến với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh. Ảnh: Nguyễn Thắng

Cử tri Hà Văn Nghịch kiến nghị giải quyết quyền lợi cho các gia đình có diện tích đất nông nghiệp bị thu hồi cho khu công nghiệp và chung cư, giải quyết chế độ chính sách cho quân nhân đã xuất ngũ.

Cử tri Mai Thế Sơn – Phó Chủ tịch UBND xã Mỹ Thái, kiến nghị về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 2 cấp, phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực đất đai. Đối với Luật Địa chất và khoáng sản và các nghị định liên quan, ông Sơn kiến nghị sửa đổi, bổ sung chỉ nên giao cho UBND xã nhiệm vụ phát hiện, ngăn chặn ban đầu và báo cáo, còn thẩm quyền xử lý hồ sơ, tạm giữ phương tiện, đấu tranh thiết lập hồ sơ xử lý hành chính hoặc hình sự phải giao cho lực lượng công an.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan tiếp thu ý kiến của cử tri và yêu cầu bộ phận chuyên môn phân loại kiến nghị để đề xuất cơ quan thẩm quyền tại kỳ họp Quốc hội, đồng thời thông báo nội dung kỳ họp Quốc hội lần thứ 10 đến người dân.

Bà Lan cũng thông tin đến cử tri về tình hình trên thế giới và khu vực đang có nhiều biến động, nhưng Việt Nam vẫn ổn định, với tinh thần đoàn kết dân tộc và nỗ lực phát triển đất nước. Mô hình chính quyền địa phương 2 cấp bước đầu có thể có khó khăn, nhưng đây là quyết tâm đưa chính quyền gần người dân, sát dân, giải quyết công việc tốt hơn cho Nhân dân.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan trả lời ý kiến cử tri xã Mỹ Thái. Ảnh: Nguyễn Thắng

Bà Lan mong cử tri chia sẻ với cán bộ cấp xã, bởi cấp xã phải giải quyết khối lượng công việc rất lớn, giải quyết dần những khó khăn, vướng mắc. Kỳ họp Quốc hội lần này cũng là cụ thể hóa giải quyết các khó khăn, vướng mắc khi triển khai chính quyền địa phương 2 cấp. Các bộ ngành Trung ương sẽ tăng cường phân cấp, phân quyền cho địa phương chủ động triển khai công việc.

Tại buổi tiếp xúc cử tri, Bộ trưởng Bộ Y tế cũng chia sẻ thêm về 2 nghị quyết liên quan đời sống người dân, đó là Nghị quyết 71 về giáo dục và Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị liên quan đến chăm sóc sức khỏe của người dân. Trong đó có nội dung về hội đồng trường mà cử tri xã Mỹ Thái quan tâm, Trung ương giao Bộ Giáo dục và Đào tạo tham mưu xây dựng mô hình không còn hội đồng trường.

Đối với Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị về chăm sóc sức khỏe của Nhân dân, đây là nghị quyết để hành động, với tinh thần chuyển trọng tâm chăm sóc khỏe của Nhân dân từ điều trị sang phòng bệnh, tăng cường dịch vụ liên quan công tác phòng bệnh. Đặc biệt, từ năm 2026, người dân được khám sức khỏe định kỳ để kiểm tra bệnh từ sớm, từ xa; vấn đề ý đức, với tinh thần phục vụ Nhân dân; hợp tác với Cuba và Nga về vắc xin ung thư; thu hút người nước ngoài về Việt Nam chữa bệnh.

Đối với các ý kiến chưa được giải đáp tại buổi tiếp xúc cử tri, Bộ trưởng Bộ Y tế đề nghị người dân gửi kiến nghị cụ thể về Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh để chuyển các cơ quan có thẩm quyền.