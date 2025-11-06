Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Cà Mau:

Làm rõ vụ cháu bé 2 tuổi nghi bị bạo hành tại lớp trông trẻ

Tân Lộc
TPO - UBND xã Gành Hào (tỉnh Cà Mau) đã ra quyết định tạm dừng hoạt động của nhóm trẻ tư thục Ái Linh, để cơ quan công an điều tra làm rõ nghi vấn cô giáo bạo hành trẻ theo tố giác từ phía gia đình cháu bé.

Ngày 6/11, UBND xã Gành Hào (tỉnh Cà Mau) cho biết, vụ việc xảy ra tại Nhóm trẻ tư thục Ái Linh (ấp 3, xã Gành Hào). Nhóm trẻ này do bà Nguyễn Hoàng Ái Linh (39 tuổi) làm chủ, hiện có 14 trẻ được gửi chăm sóc.

575590069-2298241790637424-7710060407262635281-n.jpg
Vết bầm tím trên lưng bé N. (2 tuổi) nghi do bị bạo hành.

Trước đó, ngày 28/10, khi đón con về, cha mẹ bé N. (2 tuổi) phát hiện con có nhiều vết bầm tím trên người nên trình báo chính quyền.

Tiếp nhận thông tin, chính quyền xã đã tiến hành làm việc với cơ sở trông trẻ, phụ huynh và các bên liên quan. Sơ bộ cho thấy cháu N. có dấu hiệu bị bạo hành như phụ huynh phản ánh.

Anh K. (cha bé N.) cho biết, từ khi bị đánh, bé thường hoảng loạn khi gặp người lạ, đêm ngủ hay giật mình, khóc thét gọi tên cô giáo. "Tôi đi làm xa, nghe tin phải chạy về chăm con. Vợ tôi cũng phải xin nghỉ làm để ở nhà với bé. Cuộc sống gia đình bị đảo lộn, tôi chỉ mong vụ việc được xử lý nghiêm để lấy lại niềm tin cho con tôi và tránh những đứa trẻ khác bị bạo hành như vậy", anh K. nói.

Trước mắt, UBND xã Gành Hào đã quyết định tạm dừng hoạt động của nhóm trẻ để cơ quan công an điều tra làm rõ. Xã cũng chỉ đạo ngành chức năng đến nhà thăm hỏi, động viên gia đình cháu bé.

Tân Lộc
