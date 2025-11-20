Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Bé gái 13 tuổi bị bà nội và hai người ông tra khảo, đánh đập dã man vì nghi trộm tiền

Thanh Hiếu
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Do nghi ngờ cháu gái 13 tuổi lấy trộm tiền, bà nội cùng chồng và anh trai đã dùng tay chân, hung khí hành hung P.A để ép trả lại tiền.

Ngày 19/11, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, Công an phường Linh Sơn (tỉnh Thái Nguyên) đang xác minh, làm rõ vụ việc cháu bé 13 tuổi bị người nhà bạo hành.

Trước đó, trên mạng xã hội Facebook có đăng tải bài viết kèm hình ảnh phản ánh về việc bé gái bị những người thân trong gia đình bạo hành phải nhập viện. Ngay sau đó, Công an phường Linh Sơn cũng đã nhận được đơn trình báo của chị T.Q.T (SN 1993, trú tại phường Linh Sơn) là mẹ của cháu bé.

Nhận được đơn trình báo, Công an phường Linh Sơn tiến hành xác minh, làm rõ vi phạm của những người có liên quan.

z7241041939333-2a2dc15abecc423727492dfdb1c8d75b.jpg
z7241041946493-5eaff8e71a6bb08122288e8a0338b699.jpg
Cơ thể cháu P.A có nhiều thương tích

Kết quả điều tra ban đầu xác định, nạn nhân là cháu P.A (SN 2012). Hiện cháu sinh sống cùng với bà nội là Nguyễn Thị Bích Hằng (SN 1969), ông Lương Quốc Trung (SN 1971, chồng thứ 2 của bà Hằng) và Nguyễn Ngọc Thành (SN 1965, anh trai bà Hằng).

Do nghi ngờ cháu P.A lấy trộm tiền của bà Hằng, khoảng 22h ngày 16/11, cháu P.A đi chơi về đến nhà thì bị bà Hằng, ông Trung tra khảo, túm tóc, lôi kéo, dùng tay chân tát đánh. Ngoài ra, các đối tượng trên còn dùng nhiều vật dụng khác nhau như đoạn gỗ, phần sống dao, chổi lau nhà, gậy, chảo... đánh vào nhiều vị trí trên người cháu P.A.

Cháu P.A buộc phải nhận đã lấy tiền thì ông Trung và bà Hằng mới dừng đánh. Ông Thành vặn tay phải của cháu P.A và yêu cầu đi lấy tiền trả lại cho bà nội. Tuy nhiên, do bản thân không lấy trộm số tiền đó nên cháu không trả lời được.

z7241116483519-c4ebb350d2ef50ebe082a8a353d10f46.jpg
Bà nội Nguyễn Thị Bích Hằng và ông Nguyễn Ngọc Thành tại cơ quan Công an

Ông Trung và ông Thành kéo cháu P.A xuống khu vực cạnh nhà bếp rồi cả 2 người tiếp tục đánh cháu bé. Ông Trung đưa một chiếc gậy gỗ cho ông Thành, còn bản thân thì lấy một chiếc cuốc nhỏ đánh vào các vị trí trên người cháu P.A để ép cháu phải đưa số tiền đã lấy trộm. Lợi dụng lúc các đối tượng lơ là, P.A đã vùng thoát ra và được quần chúng nhân dân đưa đi bệnh viện.

Qua khám sơ bộ, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên xác định cháu P.A bị bầm tím nhiều vùng trên cơ thể.

Hiện cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Thanh Hiếu
#Thái Nguyên #Phường Linh Sơn #Hành hung #Bà Nội

Xem thêm

Cùng chuyên mục