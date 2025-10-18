Bắt 4 đối tượng hành hung tài xế để tranh giành khách ở Đắk Lắk

TPO - Bốn đối tượng ở Đắk Lắk vừa bị bắt tạm giam vì hành hung một tài xế gây thương tích 14%, xuất phát từ mâu thuẫn tranh giành khách.

Sáng 18/10, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 4 đối tượng hành hung một tài xế xe dịch vụ để tranh giành khách.

Các đối tượng bị bắt gồm: Phạm Đắc Chấn (40 tuổi), Trần Văn Tuấn (31 tuổi, cùng trú xã Đắk Phơi, Đắk Lắk); Đặng Huy (35 tuổi) và Tạ Minh Thắng (34 tuổi, cùng trú xã Đắk Liêng, Đắk Lắk).

Các đối tượng liên quan đến vụ hành hung tài xế xe dịch vụ

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 8h ngày 18/7, đối tượng Huy điều khiển ô tô đón 3 người khách tại xã Đắk Phơi, chở đến Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên thuộc phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Khi lên xe, ba người khách hẹn Huy đến trưa cùng ngày quay lại Bệnh viện đa khoa Vùng Tây Nguyên đón họ về xã Đắk Phơi. Khoảng 12h20 cùng ngày, Huy đến Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên gọi điện thoại thì được biết 3 người khách đã lên xe dịch vụ của anh Trịnh Trọng Sang (29 tuổi, trú tại xã Ea M’Droh, tỉnh Đắk Lắk).

Lúc này, Huy điện thoại cho anh Sang nói để 3 người khách xuống rồi sẽ thanh toán lại tiền nhưng anh Sang không đồng ý. Bực tức, Huy đã cùng các đối tượng điều khiển xe ô tô đuổi theo. Đến khoảng 14h25 cùng ngày, khi đến xã Đắk Liêng thì xe Huy đuổi kịp.

Bốn đối tượng trên đã lao lên xe anh Sang dùng tay, chân đánh tới tấp. Hậu quả làm anh Sang bị thương tích 14%.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk khởi tố 4 đối tượng về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Sau khi tiếp nhận đơn tố cáo của bị hại, Công an xã Đắk Liêng vào cuộc, phối hợp với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk thu thập chứng cứ, lấy lời khai những người liên quan.

Đến nay, cơ quan công an đã có đủ căn cứ để thi hành lệnh bắt tạm giam 4 đối tượng trên cùng về hành vi “Cố ý gây thương tích”.