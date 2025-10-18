Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Bắt 4 đối tượng hành hung tài xế để tranh giành khách ở Đắk Lắk

Huỳnh Thủy
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Bốn đối tượng ở Đắk Lắk vừa bị bắt tạm giam vì hành hung một tài xế gây thương tích 14%, xuất phát từ mâu thuẫn tranh giành khách.

Sáng 18/10, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 4 đối tượng hành hung một tài xế xe dịch vụ để tranh giành khách.

Các đối tượng bị bắt gồm: Phạm Đắc Chấn (40 tuổi), Trần Văn Tuấn (31 tuổi, cùng trú xã Đắk Phơi, Đắk Lắk); Đặng Huy (35 tuổi) và Tạ Minh Thắng (34 tuổi, cùng trú xã Đắk Liêng, Đắk Lắk).

tienphong-33.jpg
Các đối tượng liên quan đến vụ hành hung tài xế xe dịch vụ

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 8h ngày 18/7, đối tượng Huy điều khiển ô tô đón 3 người khách tại xã Đắk Phơi, chở đến Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên thuộc phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Khi lên xe, ba người khách hẹn Huy đến trưa cùng ngày quay lại Bệnh viện đa khoa Vùng Tây Nguyên đón họ về xã Đắk Phơi. Khoảng 12h20 cùng ngày, Huy đến Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên gọi điện thoại thì được biết 3 người khách đã lên xe dịch vụ của anh Trịnh Trọng Sang (29 tuổi, trú tại xã Ea M’Droh, tỉnh Đắk Lắk).

Lúc này, Huy điện thoại cho anh Sang nói để 3 người khách xuống rồi sẽ thanh toán lại tiền nhưng anh Sang không đồng ý. Bực tức, Huy đã cùng các đối tượng điều khiển xe ô tô đuổi theo. Đến khoảng 14h25 cùng ngày, khi đến xã Đắk Liêng thì xe Huy đuổi kịp.

Bốn đối tượng trên đã lao lên xe anh Sang dùng tay, chân đánh tới tấp. Hậu quả làm anh Sang bị thương tích 14%.

tienphong-313.jpg
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk khởi tố 4 đối tượng về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Sau khi tiếp nhận đơn tố cáo của bị hại, Công an xã Đắk Liêng vào cuộc, phối hợp với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk thu thập chứng cứ, lấy lời khai những người liên quan.

Đến nay, cơ quan công an đã có đủ căn cứ để thi hành lệnh bắt tạm giam 4 đối tượng trên cùng về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Huỳnh Thủy
#Đắk Lắk #khởi tố #hành hung #tài xế

Xem thêm

Cùng chuyên mục