Pháp luật

Google News

Tạm giam 3 đối tượng hành hung người giúp đỡ nạn nhân tai nạn giao thông ở Bắc Ninh

Nguyễn Thắng
TPO - Ngày 23/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với ba đối tượng hành hung người hỗ trợ nạn nhân bị tai nạn giao thông.

3 đối tượng bị gồm: Trịnh Đình Luân (SN 1991), Trịnh Đình Long (SN 1994) cùng trú tại thôn Lập Ái, xã Đại Lai, tỉnh Bắc Ninh và Triệu Xuân Tiến (SN 1997, trú tại thôn Nặm Đét, xã Bảo Nhai, tỉnh Lào Cai) để điều tra về hành vi “cố ý gây thương tích”.

Trước đó, ngày 7/9/2025, anh Trần Văn C (trú tại khu phố Từ Phong, phường Bồng Lai) tổ chức bữa cơm liên hoan tại nhà riêng. Sau bữa tiệc, nhóm người gồm Trịnh Đình Luân, Trịnh Đình Long, Triệu Xuân Tiến và một số người khác rủ nhau đi hát karaoke. Anh C và một người khác về nhà ngủ.

Sau đó, Luân điều khiển xe mô tô chở Nguyễn Đức Minh (SN 1997, trú tại phường Lê Thanh Nghị, Hải Phòng) ra về. Khi di chuyển đến khu vực đê hữu sông Đuống thuộc địa phận thôn Vạn Ty, xã Nhân Thắng, do say rượu và mất kiểm soát, Luân điều khiển xe đi sát mép đường, dẫn đến tai nạn tự ngã. Cả hai người bị thương nhẹ và nằm tại hiện trường.

luan.jpg
long.jpg
Đối tượng Luân và Long

Hơn 23 giờ cùng ngày, anh Nguyễn Đức Vĩnh (SN 1982, trú tại xã Nhân Thắng) lái xe ô tô đi qua hiện trường vụ tai nạn, phát hiện sự việc nhưng không thể hỗ trợ ngay do đang chở người thân từ bệnh viện về. Ít phút sau, anh Vĩnh quay lại hiện trường cùng anh Nguyễn Bá Thành, anh Nguyễn Bá Trung và anh Nguyễn Đức Đại cùng trú tại thôn Vạn Ty giúp đỡ sơ cứu người bị nạn.

Tại hiện trường, nhóm của anh Vĩnh nhận thấy hai người bị thương không cần cấp cứu khẩn cấp và được thông báo rằng người nhà đang đến đón, nên đứng lại hỗ trợ cảnh báo cho người đi đường. Sau đó, Trịnh Đình Long chở Vi Văn Nụi (SN 1979, trú tại xã Châu Lý, tỉnh Nghệ An) đến hiện trường. Khi đến nơi, Long có biểu hiện kích động, hiểu lầm nhóm anh Vĩnh là người gây tai nạn nên đã lao vào hành hung. Dù Vi Văn Nụi đã cố gắng can ngăn nhưng không thành.

Sau đó, Luân, Tiến và Long tiếp tục đuổi đánh anh Vĩnh, Trung, Thành, Đại. Vụ việc khiến anh Vĩnh và anh Trung bị thương nặng phải điều trị tại bệnh viện. Anh Thành và anh Đại bị thương phần mềm, tự điều trị tại nhà.

Nguyễn Thắng
