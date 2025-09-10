Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Bắt khẩn cấp hai kẻ hành hung hai anh em giúp đỡ người bị tai nạn ở Bắc Ninh

Nguyễn Thắng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ngày 10/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã tạm giữ hình sự đối với 2 đối tượng liên quan đến vụ đánh hai thanh niên giúp đỡ người bị nạn tại ở xã Nhân Thắng.

Hai đối tượng bị tạm giữ hình sự về hành vi “Cố ý gây thương tích” và “Gây rối trật tự công cộng” là Trịnh Đình Luân (SN 1991) và Trịnh Đình Long (SN 1994) cùng trú tại thôn Lập Ái, xã Đại Lai, tỉnh Bắc Ninh.

Cùng ngày, Viện kiểm sát nhân dân khu vực 9, tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định phê chuẩn lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Trịnh Đình Luân và Trịnh Đình Long.

Kết quả xác minh ban đầu, khoảng hơn 23 giờ ngày 7/9, anh Nguyễn Đức Vĩnh lái xe ô tô chở vợ đi khám bệnh tại Quế Võ về đến đoạn đê hữu sông Đuống thuộc địa phận thôn Vạn Ty, xã Nhân Thắng, tỉnh Bắc Ninh thì phát hiện có người bị nạn nằm trên đường đê, lại gần thì thấy 2 người. Hai người này gồm Trịnh Đình Luân (trú thôn Lập Ái, xã Đại Lai, tỉnh Bắc Ninh) và Nguyễn Đức Minh (trú thành phố Hải Phòng) nằm bất tỉnh trên đường đê cùng 1 xe mô tô.

luan.jpg
long.jpg
Đối tượng Luân và Long.

Tại đây, có anh Lưu Văn Nam (xã Nhân Thắng) đang đứng cùng bạn là anh Lưu Văn Tâm. Lúc này, anh Nam nhờ anh Vĩnh đưa người bị nạn đi cấp cứu nhưng anh Vĩnh từ chối vì cũng đang đưa vợ đi viện về nhà. Sau đó, anh Vĩnh kể lại sự việc và cùng anh Thành, anh Trung, anh Đại (cùng trú tại xã Nhân Thắng) quay lại hiện trường để giúp đỡ nạn nhân.

Khi nhóm người trên đang giúp đỡ, một nhóm khoảng 6 thanh niên đi trên 3 xe mô tô, trong đó có Trịnh Đình Long (em của Luân), xuất hiện. Tại đây, Long cùng Luân, Minh và một số đối tượng khác đã tấn công, đuổi đánh những người cứu giúp khiến anh Trung và anh Vĩnh bị thương phải nhập viện điều trị, còn anh Thành và anh Đại bị thương nhẹ. Sau khi lực lượng Công an xã Nhân Thắng có mặt, các đối tượng đã bỏ trốn.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đang tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định.

Nguyễn Thắng
#tạm giữ đối tượng Bắc Ninh #vụ đánh người giúp đỡ nạn nhân #truy bắt đối tượng cố ý gây thương tích #gây rối trật tự công cộng Bắc Ninh #xử lý hình sự hành vi cố ý gây thương tích #đánh người giúp đỡ nạn nhân tai nạn #công an Bắc Ninh điều tra vụ việc #bảo vệ người giúp đỡ nạn nhân #xử lý nhóm thanh niên gây rối #quyết định bắt giữ Trịnh Đình Luân và Long

Xem thêm

Cùng chuyên mục