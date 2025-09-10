Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Pháp luật

Xác định đối tượng liên quan vụ 2 anh em bị đánh dã man sau khi giúp người gặp nạn ở Bắc Ninh

Nguyễn Thắng
TPO - Cơ quan Công an bước đầu xác định được 2 đối tượng có liên quan vụ việc đánh 2 anh em giúp đỡ người bị tai nạn giao thông ở xã Nhân Thắng (Bắc Ninh).

Theo Công an tỉnh Bắc Ninh, khoảng hơn 23h tối 7/9/2025, anh Nguyễn Bá Thành (SN 1993), anh Nguyễn Bá Trung (SN 1981); Nguyễn Đức Đại (SN 1987); Nguyễn Đức Vĩnh (SN 1982) đều trú xã Nhân Thắng trong quá trình tham gia cấp cứu 2 nam thanh niên nghi bị tai nạn giao thông nằm ngã trên đường đê sông Đuống, thuộc địa phận thôn Vạn Ty, xã Nhân Thắng thì bị một nhóm thanh niên khoảng hơn 10 người đuổi đánh.

Hậu quả, anh Trung và anh Vĩnh bị thương tích phải nhập bệnh viện điều trị; anh Đại và anh Thành bị thương tích phần mềm tự chăm sóc y tế tại nhà.

a-vinh.jpg
Nguyễn Đức Vĩnh điều trị tại bệnh viện.

Bước đầu, lực lượng Công an xác định được danh tính 2 đối tượng liên quan đến vụ đánh người trên là Trịnh Đình Long (SN 1994) và Trịnh Đình Luân (SN 1991) là hai anh em ruột, đều trú tại thôn Lập Ái, xã Đại Lai, tỉnh Bắc Ninh.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Công an xã Nhân Thắng khẩn trương điều tra, xác minh các đối tượng có liên quan để làm rõ.

