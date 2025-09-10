Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Bắc Ninh biệt phái nhiều cán bộ chuyên môn về xã

Nguyễn Thắng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Tỉnh Bắc Ninh đã biệt phái hơn 50 công chức và viên chức từ tỉnh về cấp xã làm việc để khắc phục tình trạng thiếu cán bộ chuyên môn sâu khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Lãnh đạo Sở Nội vụ tỉnh Bắc Ninh cho biết, thời gian qua, Sở Nội vụ tỉnh Bắc Ninh yêu cầu các địa phương rà soát, đánh giá thực trạng và tổng hợp đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức hiện có tại các địa phương. Căn cứ vào năng lực, sở trường, kinh nghiệm, kết quả công tác của từng người (cả khối Đảng), UBND các xã đã chủ động báo cáo cấp ủy cùng cấp bố trí, sắp xếp nhân sự, bảo đảm phù hợp với vị trí việc làm và yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị hành chính cấp xã.

Sau khi rà soát, sắp xếp nội bộ, một số xã, phường trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh vẫn thiếu cán bộ, công chức, nhất là ở các lĩnh vực như: Giao thông, xây dựng, tài chính, công nghệ thông tin…

Sở Nội vụ tỉnh Bắc Ninh đã tổng hợp, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị rà soát, thực hiện điều động, biệt phái công chức, viên chức từ xã, phường thừa sang xã, phường thiếu và biệt phái từ các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh về cấp xã theo quy định.

tp-4.jpg
Bắc Ninh biệt phái cán bộ chuyên môn về cấp xã. Ảnh: Nguyễn Thắng

Sở Nội vụ tỉnh Bắc Ninh đã điều động 9 trường hợp từ xã, phường thừa sang xã, phường thiếu; biệt phái 30 trường hợp có chuyên môn phù hợp từ viên chức trung tâm cung ứng dịch vụ sự nghiệp công các xã, phường sang làm công việc ở vị trí việc làm của công chức.

Tại hội nghị sơ kết 1 tháng sau hợp nhất tỉnh và vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, Sở Nội vụ tỉnh Bắc Ninh đã trao quyết định biệt phái 20 công chức, viên chức có chuyên môn sâu thuộc lĩnh vực xây dựng, quản lý đất đai từ các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh về xã, phường.

Ngày 9/9/2025, Sở Nội vụ tỉnh Bắc Ninh tiếp tục trao quyết định biệt phái 32 công chức, viên chức có chuyên môn thuộc lĩnh vực đất đai, xây dựng, công nghệ thông tin từ các đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh về công tác tại UBND các xã, phường; thời gian biệt phái 1 năm.

img-9192.jpg
Lãnh đạo Sở Nội vụ tỉnh Bắc Ninh trao quyết định biệt phái cán bộ về các xã, phường.

Trong đó, Ban Quản lý dự án Giao thông và Nông nghiệp tỉnh Bắc Ninh số 1 có 9 trường hợp; Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Bắc Ninh có 8 trường hợp; Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh có 6 trường hợp; Ban Quản lý dự án Xây dựng và Phát triển đô thị tỉnh Bắc Ninh số 2 có 5 trường hợp và Ban Quản lý dự án Dân dụng và Phát triển đô thị tỉnh Bắc Ninh số 1 có 4 trường hợp.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Vương Quốc Tuấn yêu cầu công chức, viên chức được biệt phái cần phát huy năng lực, sở trường, kinh nghiệm làm việc tại các đơn vị để vận dụng vào thực tiễn ở địa phương; tuyệt đối tuân thủ sự phân công của lãnh đạo địa phương, chủ động học tập, nâng cao trình độ để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công việc.

UBND các xã, phường tiếp nhận cán bộ biệt phái chủ động phân công, giao nhiệm vụ, bảo đảm điều kiện làm việc cần thiết để công chức, viên chức bắt tay ngay vào công việc. Định kỳ hằng tháng, Chủ tịch UBND các xã, phường nhận xét, đánh giá quá trình thực hiện nhiệm vụ của cán bộ biệt phái.

Nguyễn Thắng
#biệt phái cán bộ Bắc Ninh #công chức cấp xã #thiếu hụt nhân sự xã phường #điều động cán bộ công chức #quản lý đất đai Bắc Ninh #phân bổ nhân sự chính quyền địa phương #quản lý nhân sự tỉnh Bắc Ninh #đào tạo cán bộ công chức xã #tăng cường nhân lực địa phương #chính sách biệt phái cán bộ

Xem thêm

Cùng chuyên mục