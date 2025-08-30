Biệt phái cán bộ gắn với nhiệm vụ xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

TPO - "Toàn tỉnh có 93 xã phường không có công chức chuyên trách về công nghệ thông tin, lĩnh vực tư pháp, kế toán, quản lý đất đai… Vì vậy, việc biệt phái sẽ tăng cường sức mạnh cho cơ sở, gắn với nhiệm vụ xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Đó là bước đi chiến lược", Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng nhấn mạnh.

Quyết sách với tầm nhìn dài hạn

Đầu tháng 8, tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức Lễ ra quân tăng cường công chức, viên chức về cơ sở năm 2025. Xoay quanh vấn đề này, có một số ý kiến dư luận cho rằng: Việc biệt phái cán bộ là do ở các sở, ngành hiện đang dôi dư cán bộ, thậm chí thiếu chỗ làm việc, nên tỉnh điều chuyển về cơ sở để 'giãn biên'.

Tuy nhiên, ông Nguyễn Đức Vũ - Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng, khẳng định: Việc biệt phái cán bộ về xã để 'giãn biên' do cấp sở, ngành dôi dư là hoàn toàn không chính xác và đi ngược lại với bản chất của vấn đề.

Lâm Đồng biệt phái 730 cán bộ công chức, viên chức và lực lượng vũ trang về cơ sở trong 3 tháng.

Ông Nguyễn Đức Vũ lý giải, tỉnh không 'đẩy' người thừa đi, mà đang 'đầu tư' những cán bộ tốt nhất cho cơ sở. Nếu đây là một giải pháp 'giãn biên', tỉnh đã có thể cử đi những công chức, viên chức còn hạn chế về năng lực hoặc không có vị trí việc làm rõ ràng.

Nhưng hãy nhìn vào chất lượng của 260 cán bộ được biệt phái lần này 100% có trình độ từ đại học trở lên, có tới 20 cán bộ là phó phòng cấp Sở. Việc cử một đội ngũ có năng lực, trình độ, tâm huyết, trách nhiệm về cơ sở, cho thấy đây là một sự đầu tư chiến lược cho cơ sở.

"Không một địa phương nào lại 'giãn biên' bằng cách đưa lực lượng tinh nhuệ nhất của mình đi. Việc cử một đội ngũ chất lượng cao như vậy cho thấy đây là một sự đầu tư chiến lược cho cơ sở, chứ không phải là một bài toán cắt giảm nhân sự ở cấp tỉnh", ông Vũ khẳng định.

Chia sẻ với Tiền Phong sau gần một tháng biệt phái, anh Trần Lê Anh Vũ (cán bộ Chi nhánh Văn phòng đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng, hiện đang được biệt phái về công tác tại xã vùng sâu Đam Rông 2) cho biết: "Khối lượng công việc ở cơ sở rất lớn và hồ sơ tồn đọng nhiều. Chúng tôi vừa phải tiếp nhận chuyển giao từ trước, vừa hoàn thành các thủ tục mới như: chuyển mục đích sử dụng đất, cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất...".

Anh Vũ (bìa trái) đang hỗ trợ các bộ cơ sở.

Theo anh Vũ, để nâng cao hiệu quả xử lý công việc, trước hết cần phân loại hồ sơ theo từng nhóm lĩnh vực cụ thể, từ đó bố trí giải quyết theo thứ tự ưu tiên. Yếu tố then chốt là phải tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, bởi đây vừa là công cụ hỗ trợ chuyên môn, vừa giúp rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục.

Anh Vũ đề xuất tổ chức thêm các lớp tập huấn công nghệ thông tin cho cán bộ cơ sở, nhằm trang bị kỹ năng thao tác và xử lý hồ sơ trên môi trường số. Thực tế cho thấy, dù tiến độ chưa thật nhanh, song kết quả đã có sự cải thiện rõ rệt: hồ sơ được giải quyết đúng hạn nhiều hơn, người dân nhận kết quả kịp thời, và đặc biệt, chỉ số xếp hạng cải cách hành chính của địa phương đã được nâng lên một bước.

Anh Vũ nhấn mạnh, điều anh ghi nhận ở cơ sở đó là tinh thần học hỏi của đội ngũ cán bộ xã. Ngoài thời gian được hỗ trợ, các anh chị luôn chủ động sắp xếp thời gian, kể cả ban đêm để tự học tự thực hành cho thành thạo. Điều đó cho thấy sự chủ động tiếp cận kiến thức mới của cán bộ cơ sở là rất đáng quý.

"Tôi thấy việc biệt phái rất hữu ích, giúp cán bộ cơ sở có thêm kinh nghiệm thực tiễn và tiếp cận cách làm mới. Bản thân chúng tôi đi biệt phái cũng có cơ hội học hỏi, tích lũy kinh nghiệm cho mình, nhất là trong việc nhận diện những khó khăn, hạn chế ở cấp cơ sở", anh Vũ nhận định.

Còn anh Nguyễn Văn Thu (cán bộ Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng, biệt phái về công tác tại phường 2 Bảo Lộc) chia sẻ: "Qua thực tế gần một tháng công tác, tôi thấy khối lượng việc ở cơ sở rất lớn và đa dạng. Cấp xã hiện nay phải đảm nhận tới 90% nhiệm vụ được chuyển xuống từ cấp huyện, trong khi biên chế mỏng, nhiều cán bộ chưa quen với lĩnh vực mới. Một công chức phải cùng lúc giải quyết nhiều mảng, từ chuyên môn tại trụ sở đến xuống địa bàn nắm tình hình dân cư, tạo áp lực không nhỏ. Nhiều văn bản, quy định mới cũng khiến việc triển khai mất nhiều thời gian nghiên cứu".

Sau sáp nhập, cấp xã ở Lâm Đồng phải gánh thêm hơn 1.000 đầu việc.

Theo anh Thu, điểm mạnh của cán bộ cấp xã là gần dân, am hiểu địa bàn, đa số trẻ, có trình độ, tinh thần cầu thị và dám nghĩ dám làm. Tuy nhiên, họ còn hạn chế về chuyên môn sâu, thiếu kinh nghiệm xử lý tình huống phức tạp; một số cán bộ lớn tuổi còn chậm trong ứng dụng công nghệ thông tin, trong khi cán bộ từ huyện chuyển về thì chưa hiểu rõ địa bàn.

Chia sẻ về chủ trương biệt phái cán bộ về cơ sở, anh Thu khẳng định đó là chủ trương đúng đắn, vừa là giải pháp tình thế để bổ sung nhân lực, vừa là chiến lược dài hạn. "Trong ngắn hạn ở đây là cán bộ sở ngành về giúp cơ sở tháo gỡ khó khăn, hướng dẫn nghiệp vụ. Còn dài hạn là đội ngũ cơ sở được học hỏi, tiếp thu kinh nghiệm, từ đó đủ khả năng tự vận hành chính quyền hai cấp hiệu quả hơn. Song song đó, cần thường xuyên tập huấn, bồi dưỡng chuyên sâu và mạnh dạn hợp đồng nhân lực chất lượng cao để củng cố nền tảng vững chắc cho bộ máy cấp xã", anh Thu lý giải.

“Bài toán nóng” cần lời giải kịp thời

Trong khi đó, ông Hồ Văn Mười - Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, nhận định: Tình trạng thiếu hụt cán bộ chuyên môn sâu ở cấp xã đang rất cấp bách, ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu lực quản lý, tiến độ giải quyết hồ sơ và niềm tin của nhân dân.

"Toàn tỉnh có 93 xã phường không có công chức chuyên trách về công nghệ thông tin, lĩnh vực tư pháp, kế toán, quản lý đất đai… Vì vậy, đợt biệt phái lần này nhằm tăng cường sức mạnh cho cơ sở, gắn với nhiệm vụ xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Đó là bước đi chiến lược", Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười (bìa trái) động viên thăm hỏi người dân đến làm thủ tục tại cơ sở.

Theo Chủ tịch tỉnh Lâm Đồng, khi về cơ sở, mỗi cán bộ được điều động phải thực hiện được 4 nội dung quan trọng. Trước hết, khi nhận nhiệm vụ, cán bộ biệt phái cần nhanh chóng nắm bắt tình hình, phối hợp cùng cán bộ địa phương xử lý dứt điểm các công việc tồn đọng, tháo gỡ hồ sơ đang tắc nghẽn. Đặc biệt là những thủ tục hành chính liên quan trực tiếp đến người dân và doanh nghiệp.

Ông Hồ Văn Mười cho rằng, việc hỗ trợ cơ sở không dừng ở làm thay, mà quan trọng hơn là chuyển giao kiến thức, hướng dẫn quy trình, bồi dưỡng kỹ năng để cán bộ tại chỗ có thể tự tin đảm nhận nhiệm vụ sau khi đoàn công tác rút về. Đây là cách tạo nền tảng bền vững, tránh phụ thuộc, nâng cao chất lượng đội ngũ cơ sở.

Không dừng lại ở đó, cán bộ biệt phái phải là cầu nối thông tin hai chiều. Vừa là “tai mắt” của lãnh đạo tỉnh, vừa là kênh phản ánh kịp thời tâm tư, khó khăn, vướng mắc từ cơ sở; từ đó tham mưu những giải pháp chỉ đạo phù hợp, sát thực tiễn và hiệu quả hơn.

Cũng theo ông Hồ Văn Mười, lực lượng này phải thể hiện rõ tính tiên phong, gương mẫu, giữ vững kỷ luật công vụ, tác phong chuyên nghiệp, tinh thần tận tụy phục vụ nhân dân. Bên cạnh đó phải xây dựng mối quan hệ đoàn kết, gắn bó với cấp ủy, chính quyền và nhân dân nơi công tác.