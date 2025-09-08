Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Sức khỏe

Google News

TPHCM: Tạm ngưng hoạt động phòng khám bị tố hành hung khách hàng

Nguyễn Dũng
TPO - Qua kiểm tra, đoàn công tác Sở Y tế, UBND phường Hạnh Thông (TPHCM) nhận định phòng khám nha khoa T.C. - nơi đang bị tố hành hung khách hàng có dấu hiệu chưa đảm bảo về chuyên môn kỹ thuật, cơ sở vật chất và nhân sự hành nghề. Một số cá nhân ở phòng khám chưa có giấy phép hành nghề nhưng vẫn tham gia hoạt động khám chữa bệnh.

Chiều 8/9, UBND phường Hạnh Thông, TPHCM cho biết đoàn công tác của Sở Y tế TPHCM đã phối hợp cùng các đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra cơ sở nha khoa T.C. để xác minh, xử lý sau vụ việc khách hàng tố bị hành hung.

Theo đó, vào sáng cùng ngày, UBND phường Hạnh Thông và Đoàn kiểm tra của Sở Y tế tiến hành kiểm tra hoạt động của phòng khám trên.

Theo hồ sơ, Nha khoa T.C. được cấp giấy phép hoạt động khám, chữa bệnh số 7501/HCM-GPHĐ từ năm 2019, do bác sĩ Nguyễn Thị T.C. chịu trách nhiệm chuyên môn. Ngoài ra, cơ sở còn có giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (cấp lần đầu năm 2022).

Qua kiểm tra, đoàn công tác nhận định phòng khám có dấu hiệu chưa đảm bảo về chuyên môn kỹ thuật, cơ sở vật chất và nhân sự hành nghề. Một số cá nhân như ông Trương Ngọc H., bà Phan Thị Thùy T. và bà Nguyễn Thị L. chưa có giấy phép hành nghề nhưng vẫn tham gia hoạt động khám chữa bệnh.

545697322-1246072027548342-8384962851474139514-n.jpg
Hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội gây xôn xao dư luận

Đoàn kiểm tra đã yêu cầu tạm ngưng toàn bộ hoạt động khám, chữa bệnh tại phòng khám T.C. cho đến khi có kết luận cuối cùng; đồng thời đề nghị cơ sở bổ sung hồ sơ, giải trình bằng văn bản và chỉ được quảng cáo dịch vụ trong phạm vi danh mục kỹ thuật đã được phê duyệt.

Trước đó vào khoảng 16h30 ngày 3/9, bà Nguyễn T.T.T (SN 1994, trú tại Đắk Lắk) đã đến Công an phường Hạnh Thông trình báo việc bị hành hung tại phòng khám nha khoa T.C.

Bà T. cho biết trong lúc xô xát, bà bị xây xước ở cổ, tay, vai, đau đầu và hư hỏng điện thoại cùng mắt kính và phải điều trị tại Bệnh viện Hoàn Mỹ.

Công an phường đã tiếp nhận vụ việc, lập hồ sơ và điều tra hành vi cố ý gây thương tích cùng các dấu hiệu vi phạm khác (nếu có).

Hiện vụ việc đang được Công an và Sở Y tế TPHCM tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định.

Nguyễn Dũng
#Nha khoa Tuyết Chinh #TP.HCM #tố hành hung #bệnh viện vi phạm #kiểm tra y tế #dịch vụ nha khoa #quản lý y tế

