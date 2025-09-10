Bắt đối tượng ngược đãi, hành hạ các con đẻ suốt thời gian dài

Theo Công an tỉnh Bắc Ninh, trước đó bị can Lăng Văn Duyệt đã nhiều lần dùng que tre, dây điện (dây sạc pin điện thoại) đánh các con nhỏ của mình và bắt các cháu nhỏ này tự tát vào mặt, quỳ gối trong thời gian dài.

Điển hình như vào khoảng 18 giờ ngày 4/7/2025, Duyệt nhặt một que tre dài khoảng 80 cm đánh cháu Lăng V.A (8 tuổi) và Lăng N.A (5 tuổi) nhiều cái vào chân, mông rồi bắt hai cháu mặc quần áo lên tầng 2 để tiếp tục đánh. Tại tầng hai, Duyệt vừa dùng que đánh vừa dùng điện thoại quay video rồi gửi cho mẹ của hai cháu qua Zalo. Đến khoảng 21 giờ cùng ngày, Duyệt mới cho hai cháu xuống nhà ăn cơm.

Gần đây nhất, khoảng 10 giờ ngày 4/8/2025, Duyệt bắt hai cháu tự dùng tay tát liên tiếp vào miệng, còn Duyệt nằm ở võng theo dõi hai cháu. Đến khoảng 11 giờ cùng ngày, mẹ của Duyệt đi làm về thấy hai cháu đang tự tát vào miệng nên can ngăn, nhưng Duyệt không nghe mà tiếp tục bắt hai con tự tát vào miệng. Đến bữa ăn, Duyệt không cho các con ăn cơm mà phải đứng tự tát vào miệng, sau khi Duyệt ăn cơm xong thì mới cho hai cháu ăn.

Cơ quan Công an đọc lệnh bắt tạm giam đối tượng Duyệt. Ảnh: Công an tỉnh Bắc Ninh

Vụ việc này đã được phát hiện, tiếp nhận và báo cáo kịp thời từ Công an phường Vân Hà. Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã nhanh chóng củng cố chứng cứ, khởi tố, bắt tạm giam Lăng Văn Duyệt để điều tra, xử lý.

Tại cơ quan Công an, bị can Lăng Văn Duyệt khai nhận, vợ chồng Duyệt kết hôn với nhau từ năm 2017 và có 3 đứa con ở độ tuổi từ 3 đến 8 tuổi. Quá trình chung sống, giữa Lăng Văn Duyệt và vợ thường xuyên xảy ra mâu thuẫn.

Đến khoảng giữa tháng 6/2025, vợ của Lăng Văn Duyệt thuê nhà ra ở riêng và sống ly thân. 3 người con ở với Lăng Văn Duyệt cùng bà nội. Do không muốn các con mình liên lạc, nói chuyện và nhận sự quan tâm của mẹ nên Duyệt đã thực hiện hành vi hành hạ các con.