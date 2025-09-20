Tạm giữ hình sự kẻ hành hung nhân viên quán cà phê sau động tác giơ tay của ‘Tổng tài’

Đối tượng Vũ (ảnh nhỏ) và hình ảnh T. giơ tay trong quán cà phê.

Theo đó, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã tạm giữ hình sự Nguyễn Long Vũ (SN 2002, quê Hợp Thịnh, Bắc Ninh) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Nguyễn Long Vũ chính là người có hành vi đánh gây thương tích cho anh Ngô Minh Đ. (nhân viên quán cà phê). Vụ việc khiến anh Đ. bị sưng nề vùng má bên trái, đã đề nghị được giám định thương tích và xử lý nghiêm hành vi của Vũ trước pháp luật.

Về phía N.V.T (SN 1998, trú ở xã Ô Diên, Hà Nội), cơ quan chức năng xác định khi người này giơ tay phải lên thì Vũ đi vào quầy thu ngân đánh anh Đ. Tiếp đó, khi T. tiếp tục giơ tay phải lên nói “thôi, thôi, thôi” thì Vũ dừng lại và trở về ghế ngồi.

Tại cơ quan công an, T. và Vũ khai: T. không chỉ đạo gì về việc Vũ đánh gây thương tích cho anh Đ. Mà T. chỉ nói Vũ vào xem ai có lời nói xúc phạm, sau khi anh Đ. đề nghị khách không hút thuốc lá trong quán. Khi thấy có tiếng đánh nhau, T. đã giơ tay lên để can ngăn hai bên.

Hiện cơ quan Công an lập biên bản cam đoan cho T về, đồng thời tiếp tục xác minh, xử lý.

Trước đó, ngày 17/9, Công an phường Vĩnh Tuy nhận được trình báo về vụ xô xát xảy ra hồi vào chiều ngày, tại quán cà phê tại khu đô thị trên địa bàn.

Cùng thời điểm, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại hình ảnh nam thanh niên có hành vi đánh nhân viên quán cà phê kể trên.Người này đi cùng một nhóm vào quán và bị nhắc nhở về việc hút thuốc gây ảnh hưởng đến những người xung quanh.

Lúc này, nam thanh niên ăn mặc trông khá lịch sự giơ tay lên, thì một người trong nhóm lao tới đánh nam nhân viên. Sau đó, người này hô "thôi, thôi, thôi" thì người tấn công nam thanh niên trở về chỗ.

Toàn bộ sự việc được camera trong quán cà phê ghi lại. Sau khi đăng tải lên mạng xã hội, nhiều người bất bình trước hành vi côn đồ của người đánh nhân viên quán cà phê. Họ cho rằng, nam thanh niên có hành vi giơ tay có ngụ ý cho người khác hành hung cũng liên quan.