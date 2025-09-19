Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Khởi tố đối tượng vu khống hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa trên mạng xã hội

Thanh Hà
TPO - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Hương Ly (SN 1996, trú tại phường Đống Đa, TP Hà Nội) về tội "Vu khống". Bước đầu xác định, xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân giữa Ly và bà Hoa nên đối tượng đã đăng tải nội dung vu khống lên mạng xã hội.

khoi-to.jpg
Lê Hương Ly. Ảnh CACC

Ngày 19/9, Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Hương Ly về tội "Vu khống" theo Điều 156 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội nhận được tố giác tội phạm của bà Bùi Quỳnh Hoa (là hoa hậu cuộc thi Miss Universe Vietnam 2023) về việc bị một cá nhân đăng tải, loan truyền các nội dung không đúng sự thật về bản thân lên mạng xã hội.

Những thông tin trên đã xúc phạm nhân phẩm, danh dự và gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của bà Bùi Quỳnh Hoa.

Quá trình điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội đã làm rõ đối tượng đăng tải thông tin trên là Lê Hương Ly.

Bước đầu xác định, xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân giữa Ly và bà Bùi Quỳnh Hoa nên đối tượng đã đăng tải nội dung vu khống lên mạng xã hội.

Công an TP Hà Nội khuyến cáo, mọi cá nhân, tổ chức khi tham gia mạng xã hội phải thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật. Việc lợi dụng các nền tảng mạng xã hội để thực hiện những hành vi vi phạm pháp luật sẽ bị cơ quan chức năng xử lý nghiêm khắc.

Thanh Hà
