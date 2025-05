Bắt tạm giam Hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên

TPO - Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố 5 bị can liên quan vụ Quang Linh Vlogs. Trong đó Nguyễn Thúc Thùy Tiên bị khởi tố, bắt tạm giam về tội "Lừa dối khách hàng".

Mở rộng điều tra vụ án sản xuất hàng giả là thực phẩm và lừa dối khách hàng liên quan Công Ty Cổ phần Asia Life và Công ty cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố thêm 5 bị can.

Trong đó, Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên (Hoa hậu Hòa bình quốc tế năm 2021) bị khởi tố, tạm giam về tội "Lừa dối khách hàng".

4 bị can là lãnh đạo, nhân viên Công ty CP Asia Life gồm: Nguyễn Phạm Hồng Vy, Giám đốc, đại diện pháp luật; Phạm Thị Diễm Trinh, Trưởng Phòng nghiên cứu và Phát triển sản phẩm; Trương Thị Lê, Trường phòng Đảm bảo chất lượng kiêm Trưởng phòng Kiểm tra chất lượng; Trần Thị Lệ Thu, Trường phòng Sản xuất cùng bị khởi tố về tội "Sản xuất hàng giả là thực phẩm", với vai trò đồng phạm với Nguyễn Phong, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Asia Life. Trong đó, bắt tạm giam đối với Phạm Thị Diễm Trình và Trần Thị Lệ Thu. Cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Phạm Hồng Vy (do đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi) và Trương Thị Lê (do đang mang thai).

Sau khi Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn các quyết định tố tụng nêu trên, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã tiến hành các biện pháp tố tụng, tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án "Sản xuất hàng giả" và "Lừa dối khách hàng" xảy ra tại Công ty Cổ phần Asia Life và Công ty cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với 5 cá nhân có vai trò chủ chốt trong hoạt động sản xuất, phân phối, quảng bá sản phẩm kẹo rau củ Kera.

Các bị can gồm: Nguyễn Phong (SN 1986), Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Asia life; Lê Tuấn Linh (SN 1989), Giám đốc, đại diện pháp luật Công ty cổ phần tập đoàn Chị em rọt, địa chỉ thường trú tại TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh; Lê Thành Công (SN 1989), thành viên hội đồng quản trị công ty cổ phần tập đoàn Chị em rọt, trú tại TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh. Phạm Quang Linh, còn gọi là Quang Linh Vlogs (SN 1998), thành viên hội đồng quản trị Công ty cổ phần tập đoàn Chị em rọt, chỗ ở hiện nay tại Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội. Nguyễn Thị Thái Hằng, còn gọi là "Hằng du mục" (SN 1995), Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty cổ phần tập đoàn Chị em rọt, chỗ ở hiện nay tại Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh.

Thời gian qua, Hoa hậu Thuỳ Tiên, Tiktoker Hằng Du Mục và Quang Linh Vlogs quảng cáo rầm rộ kẹo rau củ Kera. Trong các hoạt động quảng cáo, bán hàng, Quang Linh Vlogs nhấn mạnh "một viên tương đương một đĩa rau".

Sau đó, một người tiêu dùng đăng tải video cho biết đã đưa sản phẩm kẹo rau củ này đi kiểm nghiệm tại Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 2 (Ủy ban Tiêu chuẩn đo lường chất lượng quốc gia). Kết quả cho thấy, 30 viên (tương đương một hộp) chỉ có hàm lượng chất xơ 0,51g...

Làm việc với cơ quan quản lý Nhà nước, Hằng Du Mục, Quang Linh Vlogs và hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên đều nhận lỗi vì chưa tìm hiểu rõ về thành phần của thực phẩm chức năng trước khi quảng bá, dẫn đến truyền tải thông tin sai lệch trong quá trình livestream bán hàng...

Theo cơ quan chức năng, Công ty cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt đã bán ra thị trường 135.325 hộp kẹo Kera. Với giá bán lẻ niêm yết ở mức 150.000 đồng/sản phẩm, ước tính Công ty cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt đã thu về gần 20,3 tỷ đồng.