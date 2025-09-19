Khởi tố vụ án 'vu khống' hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TPO - Liên quan đến vụ việc hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa tố bị người khác đăng tải thông tin không đúng sự thật lên mạng xã hội Facebook, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án hình sự để xử lý theo quy định của pháp luật.

Bùi Quỳnh Hoa. Ảnh: FBNV

Ngày 18/9, cơ quan điều tra Công an TP Hà Nội đã có quyết định khởi tố vụ án hình sự vu khống, liên quan đến việc hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa tố bị người khác đăng tải, loan truyền thông tin không đúng sự thật trên mạng xã hội Facebook.

Theo bà Hoa, những tin đồn bịa đặt, vu khống, với nội dung không đúng sự thật. Những ngôn từ phản cảm, tục tĩu, bôi nhọ hình ảnh và xúc phạm nặng nề danh dự, nhân phẩm xuất phát một tài khoản cá nhân.

Việc đăng tin và chia sẻ sai sự thật ảnh hưởng vô cùng nghiêm trọng đến uy tín, hình ảnh, làm đảo lộn cuộc sống của cá nhân Hoa cũng như những người thân trong gia đình.

Sau đó, bà Hoa đã gửi đơn tố cáo đến Công an TP Hà Nội, đồng thời cung cấp tài liệu chứng cứ liên quan cho cơ quan điều tra.

Bùi Quỳnh Hoa (SN 1998), quê quán Hà Nội. Cô từng tham gia nhiều cuộc thi như Hoa hậu Áo dài Việt Nam Thế giới 2017, Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2018. Năm 2018, cô giành giải Vàng Siêu mẫu Việt Nam. Tại Hoa hậu Hoàn vũ 2022, Bùi Quỳnh Hoa lọt top 10.

