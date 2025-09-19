Công an làm việc với gia đình nhân viên quán cà phê và người bị tố hành hung

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TPO - Công an phường Vĩnh Tuy (Hà Nội) đã làm việc với gia đình nam nhân viên quán cà phê và người bị tố hành hung nạn nhân. Lãnh đạo đơn vị cho biết, sẽ xác minh, xử lý nghiêm vụ việc theo quy định của pháp luật.

hanh-hung.jpg
Hình ảnh nam nhân viên quán cà phê bị đánh trước rất nhiều người. Ảnh cắt từ video.

Chiều 19/9, ghi nhận tại quán cà phê tại khu đô thị ở phường Vĩnh Tuy (Hà Nội) sau khi sự việc nam nhân viên quán bị một thanh niên đánh, có rất đông người đến, đặc biệt là các bạn trẻ.

Cũng trong buổi chiều, cơ quan công an cũng đã có mặt tại quán cà phê làm việc với gia đình và anh Đ. - nạn nhân trong vụ việc.

Bà X. - mẹ của anh Đ. cho biết, cơ quan công an mời gia đình tới trụ sở. "Hiện tôi xin phép không thông tin gì thêm vì cuộc sống gia đình đang xáo trộn" - bà X. nói.

Chỉ huy Công an phường Vĩnh tuy thông tin đã trích xuất, rà soát camera để làm rõ. Đồng thời làm việc với những người liên quan. Vị này cũng khẳng định, cơ quan công an sẽ xác minh, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Theo một nguồn tin của phóng viên, cơ quan chức năng làm việc với người bị tố đánh nam nhân viên quán cà phê. Nhân chứng có mặt lúc đó hiện cũng đang được mời lên để xác định người này.

hanh-hung-1.jpg
Cộng đồng mạng gọi nam thanh niên trong nhóm có hành động giơ tay lên là "tổng tài".

Được biết, trong cùng ngày anh T. (27 tuổi) người được gọi là "tổng tài" trong vụ việc trên đã đến quán cà phê xin lỗi gia đình bà X. Tuy nhiên, gia đình bà X. đã không chấp nhận và mời anh T. cùng người đi cùng ra khỏi quán.

Trao đổi với báo chí, anh T. xác nhận bản thân và người trong nhóm bị tố đánh nhân viên quán cà phê đã đến cơ quan công an làm việc.

Trước đó, ngày 17/9, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại hình ảnh nam thanh niên có hành vi đánh nhân viên quán cà phê kể trên.Người này đi cùng một nhóm vào quán và bị nhắc nhở về việc hút thuốc gây ảnh hưởng đến những người xung quanh.

Lúc này, nam thanh niên ăn mặc trông khá lịch sự giơ tay lên, thì một người trong nhóm lao tới đánh nam nhân viên. Sau đó, người này hô "thôi, thôi, thôi" thì người tấn công nam thanh niên trở về chỗ.

Toàn bộ sự việc được camera trong quán cà phê ghi lại. Sau khi đăng tải lên mạng xã hội, nhiều người bất bình trước hành vi côn đồ của người đánh nhân viên quán cà phê và cho rằng, nam thanh niên có hành vi giơ tay có ngụ ý cho người hành hung người khác cũng liên quan.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Thanh Hà
