Nhóm đối tượng tuổi teen chặn đường, hành hung, cướp tài sản

TPO - Một nhóm 7 thanh thiếu niên mang theo hung khí, chặn đường hành hung và cướp tài sản của người đi xe máy tại xã Quảng Điền (TP Huế), gây hoang mang và bức xúc dư luận.

Ngày 21/9, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Huế cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an xã Quảng Điền và Công an phường Kim Trà (Huế) xác minh, làm rõ nhóm thanh thiếu niên có hành vi chặn đường, hành hung, cướp tài sản người dân.

Theo điều tra ban đầu, nhóm đối tượng gồm Lê Văn Khánh (SN 2008), Nguyễn Văn Đạt Thành (SN 2009), Nguyễn Văn Nhật Quang (SN 2011), Lê Tấn Đạt (SN 2009), Nguyễn Hữu Hiếu (SN 2005), Trương Minh Lực (SN 2008) và Lê Quang Hậu (SN 2008, cùng trú tại phường Kim Trà, Huế) đã rủ nhau đến địa bàn xã Quảng Điền với mục đích gặp ai thì hành hung người đó.

Nhóm cướp gồm 7 đối tượng﻿ thanh thiếu niên tại cơ quan công an.

Cả nhóm chuẩn bị sẵn ống sắt dài khoảng 1,2 đến 1,5m làm hung khí. Khi đến thôn Thủ Lễ Nam (xã Quảng Điền), 7 đối tượng phát hiện anh H. (SN 2004) đang đi xe máy liền chặn đường, dùng ống sắt đánh vào người và xe nạn nhân, làm gãy biển số, vỡ đầu xe rồi lấy đi một đèn bi cầu pha gắn trên xe mô tô.

Không dừng lại, Lê Văn Khánh yêu cầu lục soát người anh H. để lấy tài sản, nếu không có thì cướp xe. Nguyễn Văn Đạt Thành trực tiếp kiểm tra người anh H. nhưng không tìm thấy tài sản có giá trị. Khánh liền đẩy xe nạn nhân đi khoảng 5m thì phương tiện này bị kẹt số. Khi anh H. tri hô, cả nhóm tiếp tục lao vào đánh rồi mới bỏ lại xe, nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Công an TP Huế hiện củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm nhóm đối tượng theo quy định pháp luật.