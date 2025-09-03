Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Pháp luật

Giả danh cảnh sát hình sự để cướp tài sản

Nguyễn Hoàn
TPO - Mạo danh cảnh sát hình sự, trang bị nhiều nhiều đồ như: súng colt quay, còng số 8, băng đỏ, bộ đàm, dùi cui điện... Nguyễn Thành Như và Hoàng Đức Vượng (ở Hải Phòng) đã thực hiện nhiều vụ cướp xe máy, điện thoại của bị hại.

Sáng 3/9, Cơ quan CSĐT – Công an TP Hải Phòng cho biết, vừa tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Thành Như và Hoàng Đức Vượng (cùng SN 1987, ở Hải Phòng) để điều tra về tội “Cướp tài sản”.

Trước đó, ngày 29/8, Công an phường An Dương tiếp nhận thông tin đối tượng giả danh lực lượng cảnh sát hình sự thực hiện hành vi “cướp tài sản”, xảy ra tại nút giao thông đường 351 – Nguyễn Trường Tộ.

Ngay sau đó, Đại tá Bùi Trung Thành – Phó Giám đốc Công an TP Hải Phòng đã chỉ đạo Phòng CSHS chủ trì, phối hợp với Công an phường An Dương tập trung lực lượng điều tra, truy bắt đối tượng gây án.

Ngày 1/9, cảnh sát đã bắt giữ Nguyễn Thành Như và Hoàng Đức Vượng, nghi phạm gây ra vụ cướp.

Cảnh sát đã thu giữ một xe máy mang BKS 15AA-858xx của bị hại, một xe máy mang BKS 18B2-278xx của đối tượng sử dụng gây án, 5 điện thoại di động và 1 khẩu súng colt quay, 1 khóa số 8, 2 bộ đàm, dùi cui điện không nhãn hiệu…

Ngoài ra, cảnh sát còn thu giữ băng đỏ thêu chữ “trực chỉ huy” mà các đối tượng sử dụng để ngụy trang giả lực lượng công an trong quá trình phạm tội.

Các đối tượng khai, trong số các tang vật, có nhiều tài sản chúng cướp của các bị hại. Một số công cụ được mua trên mạng xã hội để mang theo giả cảnh sát mỗi khi gây án.

Các đối tượng còn khai trước đó, tối 21/8 với thủ đoạn trên chúng đã cướp được một chiếc Honda Lead.

Cơ quan CSĐT – Công an TP Hải Phòng đang mở rộng điều tra, làm rõ hành vi của các đối tượng.

Nguyễn Hoàn
