Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Vờ mua rồi cướp cọc vé số của bà cụ 78 tuổi

Hòa Hội - Dương Nguyện
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Người đàn ông điều khiển xe máy vờ hỏi cụ bà mua vé số, khi cầm xấp vé số rồi người này tăng ga bỏ chạy.

Ngày 14/9, Viện KSND khu vực 1 - tỉnh Đồng Tháp cho biết, vừa phối hợp với Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp làm việc đối với Lê Văn Thà (SN 1982, ngụ phường Trung An, Đồng Tháp) để củng cố tài liệu, xử lý hành vi cướp giật vé số.

z7011223661532-42da0456856af2a981941e3aab457143.jpg
Ông Lê Văn Thà tại hiện trường.

Theo điều tra ban đầu, sáng 12/9, tại đường liên xã Lương Hoà Lạc (Đồng Tháp), bà Đỗ Hoàng Anh (SN 1947, ngụ tỉnh Vĩnh Long) đi xe đạp bán vé số dạo. Lúc này, có đối tượng khoảng 45 tuổi chạy xe gắn máy từ phía sau tới hỏi mua vé số.

Đối tượng cầm xấp vé số bà Anh đưa và hỏi bà còn thêm vé số không. Bà Anh nói hết, thì đối tượng cầm vé số tăng ga bỏ chạy. Xấp vé số bị cướp khoảng 120 tờ, có trị giá khoảng 1,2 triệu đồng.

Nhận được tin báo, Công an tỉnh Đồng Tháp đã phối hợp với Viện KSND khám nghiệm hiện trường, truy bắt nghi phạm.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an đã xác định Thà là nghi phạm nên mời về làm việc, đối tượng sau đó thừa nhận hành vi cướp vé số trên.

Hòa Hội - Dương Nguyện
#Đồng Tháp #cướp vé số #vé số #vờ mua #bỏ chạy

Xem thêm

Cùng chuyên mục