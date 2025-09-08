Lẻn vào trường tiểu học cướp nữ trang của học sinh

TPO - Ngay ngày khai giảng năm học mới, Đặng Anh Lộc đã lẻn vào Trường Tiểu học Nguyễn Du (phường Long Xuyên, An Giang) khống chế học sinh trong nhà vệ sinh để cướp đôi bông tai vàng.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang vừa tạm giữ hình sự Đặng Anh Lộc (SN 1994, ngụ phường Long Xuyên, An Giang) để điều tra hành vi “Cướp tài sản”. Trước đó, sáng 5/9, em N.K.Q. (SN 2015), học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Du trình báo, bị một đối tượng lạ mặt khống chế trong nhà vệ sinh của trường, cướp đôi bông tai vàng 18K, trị giá khoảng 5 triệu đồng.

Đặng Anh Lộc khai nhận tại cơ quan Công an. Ảnh: Tiến Tầm

Nhận tin báo, Công an phường Long Xuyên khẩn trương vào cuộc, đến sáng 7/9 đã xác định và bắt giữ nghi phạm Đặng Anh Lộc.

Tại cơ quan công an, Lộc khai, sáng 5/9, đã trà trộn vào Trường Tiểu học Nguyễn Du tìm học sinh đeo nữ trang để cướp. Khi phát hiện em Q. có đeo đôi bông tai vàng, Lộc bám theo, đẩy em vào nhà vệ sinh, hăm dọa rồi cướp tài sản.

Lộc còn thừa nhận, một ngày trước đó cũng cướp tài sản của một học sinh tại trường trên.

