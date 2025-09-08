Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Lẻn vào trường tiểu học cướp nữ trang của học sinh

Nhật Huy
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ngay ngày khai giảng năm học mới, Đặng Anh Lộc đã lẻn vào Trường Tiểu học Nguyễn Du (phường Long Xuyên, An Giang) khống chế học sinh trong nhà vệ sinh để cướp đôi bông tai vàng.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang vừa tạm giữ hình sự Đặng Anh Lộc (SN 1994, ngụ phường Long Xuyên, An Giang) để điều tra hành vi “Cướp tài sản”. Trước đó, sáng 5/9, em N.K.Q. (SN 2015), học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Du trình báo, bị một đối tượng lạ mặt khống chế trong nhà vệ sinh của trường, cướp đôi bông tai vàng 18K, trị giá khoảng 5 triệu đồng.

loc2.jpg
Đặng Anh Lộc khai nhận tại cơ quan Công an. Ảnh: Tiến Tầm

Nhận tin báo, Công an phường Long Xuyên khẩn trương vào cuộc, đến sáng 7/9 đã xác định và bắt giữ nghi phạm Đặng Anh Lộc.

Tại cơ quan công an, Lộc khai, sáng 5/9, đã trà trộn vào Trường Tiểu học Nguyễn Du tìm học sinh đeo nữ trang để cướp. Khi phát hiện em Q. có đeo đôi bông tai vàng, Lộc bám theo, đẩy em vào nhà vệ sinh, hăm dọa rồi cướp tài sản.

Lộc còn thừa nhận, một ngày trước đó cũng cướp tài sản của một học sinh tại trường trên.

Nhật Huy
#An Giang #cướp tài sản #nữ trang #học sinh

Xem thêm

Cùng chuyên mục