Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Công an Đà Nẵng bắt 3 đối tượng gây loạt vụ cướp giật tài sản của du khách nước ngoài

Nguyễn Thành
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ngày 5/9, Công an TP Đà Nẵng cho biết, đã bắt 3 đối tượng liên tiếp gây ra các vụ cướp giật tài sản trước và trong các ngày nghỉ lễ vừa qua.

Trước đó, lực lượng Công an TP Đà Nẵng tiếp nhận tin báo của một số nạn nhân về việc bị các đối tượng cướp giật tài sản. Thời điểm xảy ra các vụ cướp chủ là các ngày nghỉ lễ và khu vực gây án đa phần là tại các địa điểm du lịch, thu hút nhiều du khách trong và ngoài nước đến thăm quan.

bat-cuop.jpg
Đối tượng Trần Văn Tiên bị bắt giữ khi đang trên đường di chuyển từ Quảng Trị vào TP Hồ Chí Minh.

Vào cuộc điều tra, đến ngày 4/9, các tổ công tác thuộc Phòng cảnh sát hình sự (Công an TP Đà nẵng) đã lần lượt bắt giữ được 3 đối tượng gây án, gồm: Trần Văn Tiên (SN 1989), Đỗ Phương Thạch (SN 1996) và Lê Văn Thái Nguyên (SN 2022, cùng trú xã Lãnh Ngọc, TP Đà Nẵng). Trong đó, Tiên bị bắt giữ khi đang trên xe khách di chuyển từ Quảng Trị vào TP Hồ Chí Minh; Thạch và Nguyên bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại Đà Nẵng.

Tại cơ quan Công an, bước đầu các đối tượng khai nhận nhận, trước, trong và sau các ngày nghỉ lễ vừa qua đã gây ra 3 vụ cướp giật. Trong đó, có 2 vụ cướp giật tài sản của người nước ngoài.

cuop-tai-san.jpg
Ba đối tượng cùng phương tiện gây án.

Cụ thể, khoảng 22h20 phút ngày 28/8, các đối tượng đã cướp túi xách của du khách Kang Pol Yong (SN 1972, quốc tịch Hàn Quốc) tại đường Nguyễn Hữu Thông, phường An Hải. Bên trong túi xách có 1.500 USD, 15 triệu đồng và 30.000 Won.

Tiếp đó, khoảng 0 giờ 55 phút ngày 1/9, các đối tượng giật túi xách của bà Gulsim Bissenova (SN 1971, Quốc tịch Kazakstan) tại ngã ba đường Lâm Hoành - Phước Mỹ (thuộc phường An Hải). Bên trong túi xách có 1 điện thoại di động (trị giá khoảng 18 triệu đồng), 100 USD, 250 ngàn đồng Việt Nam, 10.000Tege và một số giấy tờ tùy thân.

Trong 3 đối tượng bị bắt giữ, cơ quan Công an xác định Trần Văn Tiên là đối tượng chủ mưu, cầm đầu.

Phòng Cảnh sát hình sự đã ra quyết định tạm giữ hình sự 3 đối tượng cùng tang vật là 1 xe máy hiệu Yamaha Exciter, 1 xe máy hiệu Honda SH, 1 điện thoại Iphone 12, một tờ tiền Kazakstan mệnh giá 10.000 Tege.

Nguyễn Thành
#Nhóm đối tượng #cướp tài sản của du khách #Đà Nẵng #Công an TP Đà Nẵng

Xem thêm

Cùng chuyên mục