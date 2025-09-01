Du khách Hàn Quốc nhận lại túi xách bị rơi ở Đà Nẵng

TPO - Du khách Hàn Quốc bày tỏ cảm kích khi nhận lại chiếc túi xách bị rơi, chia sẻ đây là một kỷ niệm không thể nào quên về sự tử tế, mến khách của người dân Đà Nẵng nói riêng và Việt Nam nói chung

Sáng 1/9, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, Công an phường An Hải vừa tổ chức trao trả lại tài sản bị đánh rơi cho du khách.

Du khách Hàn Quốc nhận lại chiếc túi xách bị đánh rơi ở Đà Nẵng. Ảnh CA

Trước đó, trong lúc đi dạo và tắm biển tại bãi biển Phạm Văn Đồng (giao lộ Hồ Nghinh – Dương Đình Nghệ, phường An Hải), anh Lê Văn Tuyên (42 tuổi) và anh Mai Văn Tính (44 tuổi), quê Thanh Hóa, phát hiện một chiếc túi bị bỏ quên. Bên trong có số tiền lớn gồm 31.607.000 đồng và 104 đô la Mỹ.

Sau đó, anh Tuyên và anh Tính nhanh chóng mang túi đến trình báo và bàn giao cho Công an phường An Hải.

Tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng khẩn trương vào cuộc xác minh, xác định chủ nhân chiếc túi trên là ông Soon Chul Kwon (du khách quốc tịch Hàn Quốc) nên đã liên hệ và bàn giao, trao trả tài sản cho người bị mất.

Nhận lại chiếc túi cùng tài sản, ông Soon Chul Kwon bày tỏ xúc động, ấn tượng đối với hành động của công dân Việt. “Đây là một kỷ niệm không thể nào quên về sự tử tế, mến khách của người dân Đà Nẵng nói riêng và Việt Nam nói chung”, ông Soon Chul Kwon

Lãnh đạo công an phường An Hải cũng biểu dương, ghi nhận hành động đẹp của anh Tuyên và anh Tính vì góp phần lan tỏa những giá trị tích cực trong cộng đồng, đặc biệt để lại ấn tượng đẹp trong lòng du khách.