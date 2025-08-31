Hàng nghìn người chen chân cổ vũ đua thuyền dịp lễ 2/9

TPO - Sáng 31/8, tại khu vực bờ đông sông Hàn Đà Nẵng rộn ràng, náo nhiệt khi hàng nghìn người dân, du khách đổ về cổ vũ giải đua thuyền truyền thống, chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.