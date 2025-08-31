Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Văn hóa

Google News

Hàng nghìn người chen chân cổ vũ đua thuyền dịp lễ 2/9

Duy Quốc

TPO - Sáng 31/8, tại khu vực bờ đông sông Hàn Đà Nẵng rộn ràng, náo nhiệt khi hàng nghìn người dân, du khách đổ về cổ vũ giải đua thuyền truyền thống, chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

tp-duathuyen29dnimg-104653-0.png
Giải đua thuyền truyền thống thành phố Đà Nẵng nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa, thể thao sôi nổi chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Giải quy tụ 26 thuyền với hơn 520 vận động viên, gồm 20 đội nam và 6 đội nữ đến từ Quảng Nam, Đà Nẵng.
tp-duathuyen29dnimg-105354-0.png
Ghi nhận của Tiền Phong, từ sáng sớm, nhiều tuyến đường dẫn về cầu Sông Hàn đã đông nghẹt người. Nhiều gia đình mang theo trẻ nhỏ đứng chật kín dọc hai bên bờ sông để chờ xem, cổ vũ các đội thuyền tranh tài.
tp-duathuyen29dnimg-105215-0.png
Ông Trần Phước Thêm, CĐV đội Trung Lương - Hòa Xuân chia sẻ: “Chúng tôi đã chuẩn bị băng rôn, cờ để cổ vũ cho đội nhà. Từ sáng sớm bà con trong tổ đã tập trung đông đủ, vừa hò reo, đánh trống, thổi kèn tạo không khí sôi động, mong đội thi đấu xuất sắc và giành chức vô địch.”
tp-duathuyen29dnimg-105104-0.png
tp-duathuyen29dnimg-105136-0-156.jpg
Dòng người reo hò, tung cờ mỗi khi thuyền đội nhà vượt lên. Không khí rộn ràng trên bờ sông Hàn khiến cả khu vực như bùng nổ trong ngày hội.
tp-duathuyen29dnimg-104942-0.png
tp-duathuyen29dnimg-9262.jpg
tp-duathuyen29dnimg-105427-0.png
Hai bên bờ sông Hàn chật kín người cổ vũ các đội đua.
tp-duathuyen29dnimg-105507-0.png
Giải đua thuyền trên sông Hàn là hoạt động thường niên mỗi dịp Quốc khánh, vừa tạo sân chơi thể thao lành mạnh, vừa khơi dậy niềm tự hào, tình yêu quê hương biển đảo. Sự kiện cũng trở thành điểm nhấn thu hút du khách trong dịp nghỉ lễ 2/9.
tp-duathuyen29dnimg-105313-0.png
Bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, cho biết giải đua thuyền truyền thống là dịp bày tỏ niềm tự hào về một Đà Nẵng anh hùng, văn minh, hiện đại - thành phố đang bước vào kỷ nguyên mới với không gian mới, động lực phát triển mới.
tp-duathuyen29dnimg-104854-0.png
tp-duathuyen29dnimg-104815-0.png
tp-duathuyen29dnimg-104735-0.png
Ở những vòng đua cuối, các đội tranh tài quyết liệt. Kết quả, đội nam Cẩm Chánh - Hòa Xuân giành giải nhất, ở nội dung nữ, đội phường Hòa Cường xuất sắc đoạt ngôi vô địch.
Duy Quốc
