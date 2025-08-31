Hàng nghìn người chen chân cổ vũ đua thuyền dịp lễ 2/9

TPO - Sáng 31/8, tại khu vực bờ đông sông Hàn Đà Nẵng rộn ràng, náo nhiệt khi hàng nghìn người dân, du khách đổ về cổ vũ giải đua thuyền truyền thống, chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
Dòng người reo hò, tung cờ mỗi khi thuyền đội nhà vượt lên. Không khí rộn ràng trên bờ sông Hàn khiến cả khu vực như bùng nổ trong ngày hội.
Hai bên bờ sông Hàn chật kín người cổ vũ các đội đua.
Ở những vòng đua cuối, các đội tranh tài quyết liệt. Kết quả, đội nam Cẩm Chánh - Hòa Xuân giành giải nhất, ở nội dung nữ, đội phường Hòa Cường xuất sắc đoạt ngôi vô địch.