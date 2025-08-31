Ngư dân Đà Nẵng vươn khơi, bám biển trong dịp lễ Quốc khánh 2/9

TPO - Những ngày cuối tháng 8, khi nhiều người dân thành phố náo nức chuẩn bị cho kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 kéo dài, nhiều ngư dân Đà Nẵng vẫn tất bật chuẩn bị cho chuyến biển mới, quyết tâm vươn khơi, bám biển trong dịp lễ.

Sáng cuối tháng Tám, tại cảng cá Thọ Quang (phường Sơn Trà, TP Đà Nẵng), không khí nhộn nhịp hơn thường ngày. Xen lẫn tiếng máy tàu nổ giòn là những tiếng hò nhau kéo lưới, khuân đá lạnh, tiếp nhiên liệu của các ngư dân, chuẩn bị cho chuyến đi xuyên lễ. Với họ, dịp lễ không đồng nghĩa với nghỉ ngơi, mà là thời điểm thuận lợi để tiếp tục hành trình vươn khơi, bám biển.

Ngư dân tất bật chuẩn bị, kiểm tra tàu thuyền của mình trước chuyến đi.

Ngư dân Nguyễn Long (trú quận Sơn Trà) những ngày này tất bật chuẩn bị cho chuyến biển mới. Trên con tàu của ông, nhiên liệu, lương thực, nước ngọt cùng các thiết bị an toàn đã được kiểm tra, sẵn sàng.

“Ngày lễ hay ngày thường, bà con ngư dân chúng tôi vẫn gắn bó với biển. Mỗi chuyến ra khơi không chỉ là mưu sinh mà còn góp phần giữ gìn chủ quyền biển đảo”, ông Long chia sẻ.

Những chiếc tàu đã sẵn sàng vươn khơi.

Trong những ngày cả nước hân hoan mừng Quốc khánh, hình ảnh những con tàu mang cờ Tổ quốc rẽ sóng vươn khơi gợi lên niềm tự hào về tinh thần lao động bền bỉ của ngư dân miền Trung. Với họ, bám biển không chỉ là kế sinh nhai, mà còn là trách nhiệm thiêng liêng góp phần giữ vững chủ quyền biển đảo.

Cùng chung quyết tâm, ngư dân Đỗ Thanh Lực (44 tuổi, quê Quảng Ngãi) chọn dịp lễ 2/9 để khởi hành chuyến biển dài ngày. Chiếc tàu của anh Lực chở theo 10 thuyền viên, đã chuẩn bị đầy ắp dầu, đá lạnh, lương thực.

Ngư dân Đỗ Thanh Lực đã sẵn sàng cho chuyến đi biển dài ngày.

Theo anh Lực, ngày lễ Quốc khánh ai cũng muốn sum vầy bên gia đình. Nhưng với ngư dân, ra khơi ngày lễ mang ý nghĩa rất đặc biệt, như gửi tấm lòng mình vào sóng nước quê hương.

“Nghề biển không có ngày nghỉ, chỉ cần thời tiết thuận lợi là chúng tôi lại tranh thủ ra khơi. Dịp lễ cũng vậy, anh em xác định bám biển vừa lo kinh tế cho gia đình, vừa góp phần khẳng định chủ quyền biển đảo Tổ quốc. Chỉ mong chuyến đi thuận lợi, đầy khoang cá để ngày lễ thêm ấm áp", anh Lực chia sẻ.

Không chỉ ông Long hay anh Lực, nhiều ngư dân Đà Nẵng trong dịp lễ này đều có chung quyết tâm ấy. Họ không chọn những chuyến đi chơi hay tụ họp đông vui, mà họ dành kỳ nghỉ của mình trên sóng nước mênh mông. Với ngư dân, niềm vui lớn nhất không phải là nghỉ ngơi, mà là khoang tàu đầy cá tôm và hơn hết là góp phần giữ gìn màu xanh của biển đảo quê hương.