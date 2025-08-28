Mưu sinh bằng nghề đan lưới cá ở Đà Nẵng

TPO - Nhiều người dân từ Quảng Ngãi về Đà Nẵng để mưu sinh với nghề đan lưới cá. Dưới bàn tay thoăn thoắt, những tấm lưới dài hàng chục mét dần thành hình, trở thành phương tiện mưu sinh của ngư dân miền biển.