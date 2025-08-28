Mưu sinh bằng nghề đan lưới cá ở Đà Nẵng

TPO - Nhiều người dân từ Quảng Ngãi về Đà Nẵng để mưu sinh với nghề đan lưới cá. Dưới bàn tay thoăn thoắt, những tấm lưới dài hàng chục mét dần thành hình, trở thành phương tiện mưu sinh của ngư dân miền biển.
Công việc này thường bắt đầu từ sáng sớm và kéo dài đến chiều muộn. Một nhóm thợ thường chia nhau mỗi người một đoạn, khi ráp nối lại sẽ thành tấm lưới dài hàng trăm mét, sẵn sàng phục vụ các tàu thuyền đánh bắt. Trung bình mỗi người thu nhập vài trăm nghìn đồng/ngày.
Theo bà Tư, phần lớn những người theo nghề này đều từ Quảng Ngãi ra Đà Nẵng làm thuê, cùng nhau quây quần ở cảng cá để đan lưới kiếm sống. Công việc tuy vất vả, ngồi lì hàng giờ đồng hồ, nhưng đổi lại thu nhập ổn định, đủ trang trải tiền nhà, tiền học cho con. “Cái nghề này không kén tuổi, ai chịu khó là làm được. Người lớn tuổi như tôi vẫn còn gắn bó, còn mấy bạn trẻ thì tranh thủ lúc rảnh phụ thêm để có đồng ra đồng vào”, bà Tư nói.
Những tấm lưới sau khi hoàn thiện được gấp gọn, xếp thành từng chồng ngay tại cảng rồi chuyển đến các tàu thuyền đánh bắt.