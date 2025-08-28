Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Mưu sinh bằng nghề đan lưới cá ở Đà Nẵng

Duy Quốc

TPO - Nhiều người dân từ Quảng Ngãi về Đà Nẵng để mưu sinh với nghề đan lưới cá. Dưới bàn tay thoăn thoắt, những tấm lưới dài hàng chục mét dần thành hình, trở thành phương tiện mưu sinh của ngư dân miền biển.

tp-muusinhnghedanluoi-7.jpg
Những ngày qua, một góc nhỏ ở cảng cá Thọ Quang (phường Sơn Trà, TP Đà Nẵng) luôn rộn rã tiếng cười nói của hàng chục lao động mưu sinh bằng nghề đan lưới. Âm thanh lách cách của những chiếc kim lưới gõ vào sợi cước vang lên đều đặn từ sáng đến chiều. Giữa cái nắng oi ả, từng tốp người ngồi quây quần, đôi tay thoăn thoắt luồn sợi, kiên nhẫn dệt nên những tấm lưới cá phục vụ ngư dân vươn khơi. Ảnh: DQ.
tp-muusinhnghedanluoi-12.jpg
Người dân đến từ Quảng Ngãi ra Đà Nẵng mưu sinh với nghề đan lưới thuê.
tp-muusinhnghedanluoi-9.jpg
Chị Ngọc Thắm (quê Đức Phổ, Quảng Ngãi) cho biết đã theo nghề đan lưới hơn chục năm nay. “Ngày trước tôi thường đan lưới thuê ở quê, nhưng sau này nhu cầu ở Đà Nẵng nhiều nên ra đây để làm. Một tay nghề giỏi mỗi ngày có thể đan được vài chục mét lưới, tùy vào loại và độ dày. Công việc tuy vất vả nhưng cũng đủ trang trải sinh hoạt, nuôi gia đình”.
tp-muusinhnghedanluoi-13.jpg
Theo những người trong nghề, đan lưới không chỉ cần sự khéo léo mà còn phải tỉ mỉ, kiên nhẫn. Mỗi mắt lưới sai lệch sẽ ảnh hưởng đến cả tấm, khiến lưới kém bền, ngư dân ra khơi gặp khó. Vì thế, những người thợ phải dồn hết sự tập trung, từng nút thắt được buộc chắc chắn, đều tăm tắp.
tp-muusinhnghedanluoi-4.jpg
tp-muusinhnghedanluoi-2.jpg
tp-muusinhnghedanluoi-6.jpg
Công việc này thường bắt đầu từ sáng sớm và kéo dài đến chiều muộn. Một nhóm thợ thường chia nhau mỗi người một đoạn, khi ráp nối lại sẽ thành tấm lưới dài hàng trăm mét, sẵn sàng phục vụ các tàu thuyền đánh bắt. Trung bình mỗi người thu nhập vài trăm nghìn đồng/ngày.
tp-muusinhnghedanluoi-5.jpg
Bà Nguyễn Tư (65 tuổi, quê Quảng Ngãi) vừa thoăn thoắt đôi tay luồn sợi, vừa tâm sự: “Nghề này không giàu có, nhưng bù lại ổn định, đủ để nuôi con cái ăn học. Nhìn những tấm lưới mình làm ra được ngư dân mang đi khơi xa, tôi cũng thấy ấm lòng”.
tp-muusinhnghedanluoi-11.jpg
Theo bà Tư, phần lớn những người theo nghề này đều từ Quảng Ngãi ra Đà Nẵng làm thuê, cùng nhau quây quần ở cảng cá để đan lưới kiếm sống. Công việc tuy vất vả, ngồi lì hàng giờ đồng hồ, nhưng đổi lại thu nhập ổn định, đủ trang trải tiền nhà, tiền học cho con. “Cái nghề này không kén tuổi, ai chịu khó là làm được. Người lớn tuổi như tôi vẫn còn gắn bó, còn mấy bạn trẻ thì tranh thủ lúc rảnh phụ thêm để có đồng ra đồng vào”, bà Tư nói.
tp-muusinhnghedanluoi-8.jpg
tp-muusinhnghedanluoi-15.jpg
Những tấm lưới sau khi hoàn thiện được gấp gọn, xếp thành từng chồng ngay tại cảng rồi chuyển đến các tàu thuyền đánh bắt.
tp-muusinhnghedanluoi-1.jpg
Nghề đan lưới tuy mức thu nhập không quá cao, nhưng trở thành phương tiện mưu sinh của nhiều ngư dân miền biển. Mỗi nút thắt trên tấm lưới không chỉ kết nối sợi cước, mà còn gắn liền với bao ước vọng no ấm từ những chuyến ra khơi.
Duy Quốc
#đan lưới cá #nghề truyền thống #Đà Nẵng #ngư dân #thu nhập ổn định #cảng cá Thọ Quang #nghề thủ công #người dân Quảng Ngãi #mang lại thu nhập #ổn định cuộc sống

